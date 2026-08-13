Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Biran Damla Yılmaz'ın kariyeri ve özel yaşamına ilişkin detaylar, oyuncunun yeni projeleriyle birlikte yeniden araştırılıyor. 28 Haziran 1997 doğumlu olan Biran Damla Yılmaz, 2026 itibarıyla 29 yaşında. Oyunculuğa genç yaşta adım atan Yılmaz, Kırgın Çiçekler'in ardından Baraj, Yasak Elma ve farklı yapımlardaki rolleriyle kariyerini sürdürdü. Biran Damla Yılmaz nereli ve hangi dizilerde rol aldı? İşte Biran Damla Yılmaz hakkında merak edilenler...

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda başlayan Yılmaz, özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül Acar karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Daha sonra Canevim, Baraj, Yasak Elma, Hudutsuz Sevda ve Kopuk gibi yapımlarda rol aldı.

BİRAN DAMLA YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 doğumludur. 13 Ağustos 2026 itibarıyla 29 yaşındadır.

BİRAN DAMLA YILMAZ NERELİ?

Biran Damla Yılmaz, Gebze, Kocaeli doğumludur. Doğum yeri konusunda güvenilir biyografi kaynaklarında Gebze bilgisi yer almaktadır.

BİRAN DAMLA YILMAZ'IN KARİYERİ

Biran Damla Yılmaz'ın oyunculuk kariyeri Muhteşem Yüzyıl dizisindeki rolüyle başladı. Ardından Yasak ve Beyaz Yalan dizilerinde yer aldı. 2015 yılında Kırgın Çiçekler dizisinde Eylül Acar karakterini canlandırması, kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri oldu.

Oyuncu, sinemada Çılgın Dersane 4: Ada, Mucize 2: Aşk, Prestij Meselesi ve Hayatla Barış gibi filmlerde rol aldı. Televizyonda ise Baraj dizisinde Nehir Aksu, Yasak Elma dizisinde Kumru Yıldırım ve Hudutsuz Sevda dizisinde Yasemin karakterlerini canlandırdı. 2024 yılında Kopuk dizisinde İpek Kasay karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Sonraki dönemde Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Biran Damla Yılmaz, oyunculuk çalışmalarını sürdürmektedir.