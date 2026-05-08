Bir kedinin görüş açısı yaklaşık kaç derecedir?

Kedilerin görsel dünyasını keşfetmek isteyen hayvanseverler için hazırladığımız bu rehberde, patili dostlarımızın panoramik bakış açısının detaylarını inceliyoruz. Yapılan anatomik çalışmalar, kedilerin görüş açısının yaklaşık 200 derece olduğunu ortaya koyuyor; bu da onların çevrelerindeki tehlikeleri veya avları bizden çok daha hızlı algılamasını sağlıyor. Peki, kedilerin bu geniş görüş kapasitesi onlara gece avlanırken nasıl bir avantaj sağlıyor ve insanların 180 derecelik sınırlı açısıyla aralarındaki temel farklar nelerdir? İşte kedilerin göz yapısına dair çarpıcı gerçekler...

KEDİLERİN GÖRÜŞ AÇISI VE İNSANLARLA KIYASLAMASI

Kedilerin biyolojik yapısı, birer "gece avcısı" olarak evrimleşmiştir. Bu durum görüş açılarına şu şekilde yansır:

• Kedilerin Görüş Açısı: Yaklaşık 200 derece.

• İnsanların Görüş Açısı: Yaklaşık 180 derece.

• Periferik (Yan) Görüş: Kediler, kafalarını çevirmeden yan taraflarında olup bitenleri insanlardan çok daha geniş bir açıyla (her iki yanda ek 10'ar derece) görebilirler.

KEDİLERİN GÖZ YAPISI HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Kedilerin sadece geniş bir açıyla bakması değil, bu görüntüyü işleme biçimleri de oldukça özeldir:

• Binoküler Görüş: Kedilerin gözleri ön tarafa baktığı için derinlik algıları oldukça yüksektir. Bu da avlarına olan mesafeyi milimetrik olarak hesaplamalarına yardımcı olur.

• Gece Görüşü (Tapetum Lucidum): Kedilerin gözlerinin arkasında bulunan bu özel tabaka, ışığı bir ayna gibi yansıtarak zifiri karanlıkta insanların ihtiyaç duyduğundan 6 kat daha az ışıkla görmelerini sağlar.

• Renk Algısı: Kediler dünyayı tam olarak siyah-beyaz görmezler; ancak kırmızı ve turuncu tonlarını ayırt etmekte zorlanırlar. Onların dünyası daha çok mavi, yeşil ve sarı tonlarından oluşur.

KEDİLER UZAĞI MI YAKINI MI DAHA İYİ GÖRÜR?

Geniş bir açıya sahip olmalarına rağmen kedilerin odaklanma konusunda bazı sınırları vardır:

• Miyopluk: Kediler genellikle uzağı net göremezler. İnsanların 30-40 metre mesafeden net seçebildiği bir nesneyi, kedilerin net görebilmesi için yaklaşık 6 metre mesafede olması gerekir.

• Yakın Görüş: Kedilerin burnunun hemen dibindeki nesnelere odaklanması zordur; bu yüzden çok yakındaki bir mamayı bulurken bıyıklarını (vibrissae) kullanırlar.

Kedinizin sizi neden bazen görmezden geldiğini veya karanlıkta nasıl bu kadar çevik olduğunu anlamak için bu 200 derecelik panoramik dünya, onların en büyük müttefikidir!