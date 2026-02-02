Bingöl okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Bingöl'de okul yok mu (BİNGÖL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bingöl'de 3 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmediği gündemdeki yerini koruyor. Kar yağışı sonrası "Bingöl okullar tatil mi?", " Bingöl Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?" soruları sıkça araştırılırken, öğrenciler ve veliler resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

BİNGÖL HAVA DURUMU

BİNGÖL

3 Şubat Salı Bingöl'de Salı günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı gün içinde en yüksek 2°C, gece ise -4°C seviyelerinde seyredecek.

4 Şubat Çarşamba Kar yağışının etkisini sürdüreceği Çarşamba günü sıcaklıklar azalıyor. Gündüz sıcaklığın -1°C, gece ise dondurucu bir etkiyle -9°C olması öngörülüyor.

5 Şubat Perşembe Perşembe günü Bingöl'de kar yağışı yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Ancak gece ayazı etkili olacak ve sıcaklıklar gündüz -2°C, gece -12°C seviyelerinde kalacak.

6 Şubat Cuma Hafta sonunda doğru Bingöl genelinde çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıkların gündüz 0°C, gece ise -10°C dolaylarında olması tahmin ediliyor.

Bölge genelinde görülecek olan kuvvetli buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmaları büyük önem taşımaktadır.

BİNGÖL OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz