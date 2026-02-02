Bingöl okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Bingöl'de okul yok mu (BİNGÖL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler "Bingöl okullar tatil mi?", "3 Şubat Salı Bingöl'de okul var mı?" sorularına yanıt ararken gözler Bingöl Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi.
Bingöl'de 3 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmediği gündemdeki yerini koruyor. Kar yağışı sonrası "Bingöl okullar tatil mi?", " Bingöl Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?" soruları sıkça araştırılırken, öğrenciler ve veliler resmi açıklamaları yakından takip ediyor.
BİNGÖL HAVA DURUMU
BİNGÖL
3 Şubat Salı Bingöl'de Salı günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı gün içinde en yüksek 2°C, gece ise -4°C seviyelerinde seyredecek.
4 Şubat Çarşamba Kar yağışının etkisini sürdüreceği Çarşamba günü sıcaklıklar azalıyor. Gündüz sıcaklığın -1°C, gece ise dondurucu bir etkiyle -9°C olması öngörülüyor.
5 Şubat Perşembe Perşembe günü Bingöl'de kar yağışı yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Ancak gece ayazı etkili olacak ve sıcaklıklar gündüz -2°C, gece -12°C seviyelerinde kalacak.
6 Şubat Cuma Hafta sonunda doğru Bingöl genelinde çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıkların gündüz 0°C, gece ise -10°C dolaylarında olması tahmin ediliyor.
Bölge genelinde görülecek olan kuvvetli buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmaları büyük önem taşımaktadır.
BİNGÖL OKULLAR TATİL Mİ?
3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz