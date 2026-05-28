Kurban Bayramı döneminde milyonlarca vatandaşın günlük alışveriş planlarını en çok etkileyen konuların başında marketlerin çalışma saatleri geliyor. Özellikle Türkiye’nin en yaygın zincir marketlerinden biri olan BİM, bayram sürecinde açık mı kapalı mı sorusuyla sıkça araştırılıyor. Peki, BİM bayramın 2. günü açık mı, kapalı mı? Bugün BİM açık mı? 28 Mayıs BİM çalışma saatleri...

BİM BAYRAMIN 2. GÜNÜ AÇIK MI KAPALI MI?

Kurban Bayramı sürecinde BİM marketlerinin çalışma düzeni genellikle her yıl benzer bir plan doğrultusunda ilerlemektedir. Genel uygulamaya göre marketler bayramın ilk günü kapalı olurken, ikinci gün itibarıyla kademeli olarak yeniden hizmet vermeye başlar.

Bu doğrultuda bayramın 2. günü (28 Mayıs) itibarıyla BİM mağazalarının büyük çoğunluğu yeniden açılarak müşterilerine hizmet sunar. Ancak bazı şubelerde açılış saatleri bölgesel yoğunluk, personel planlaması ve yerel düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Özetle:

Bayramın 1. günü: Genellikle kapalı

Bayramın 2. günü: Büyük ölçüde açık ve aktif hizmet

28 MAYIS BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

28 Mayıs tarihi, Kurban Bayramı’nın ikinci gününe denk gelmesi nedeniyle BİM çalışma düzeni açısından önemli bir gündür. Bu tarihte mağazaların büyük bölümü yeniden açılarak normal perakende düzenine geçiş yapar.