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BİM bankası ne zaman açılacak, BİM banka mı kurdu?

BİM bankası ne zaman açılacak, BİM banka mı kurdu?
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Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden BİM'in bankacılık sektörüne adım atacağı yönündeki iddialar kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Özellikle "BİM Bankası ne zaman açılacak?" sorusu arama motorlarında sıkça araştırılırken, şirketten gelecek resmi açıklamalar ve açılış tarihine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Son günlerde gündemde öne çıkan konulardan biri olan BİM Bankası, vatandaşların ve yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. "BİM Bankası ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arayan binlerce kişi, bankanın kuruluş süreci, faaliyet alanları ve olası açılış tarihi hakkında yapılacak açıklamaları merakla bekliyor.

BİM’İN ORTAK OLDUĞU DOST KATILIM BANKASI İÇİN KURULUŞ İZNİ ÇIKTI

Türkiye’nin en büyük perakende zincirlerinden BİM’in ortakları arasında yer aldığı Dost Katılım Bankası için kuruluş izni verildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) onayıyla birlikte yeni katılım bankasının kuruluş süreci resmen başlamış oldu. Karar, 17 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

10 MİLYAR TL SERMAYEYLE KURULACAK

Resmî Gazete’de yer alan bilgilere göre Dost Katılım Bankası, 10 milyar TL sermaye ile faaliyet göstermek üzere kurulacak. Bankanın ortaklık yapısında BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ile birlikte dört farklı şirket yer alıyor. Yeni banka, katılım finans ilkeleri doğrultusunda hizmet sunmayı hedefliyor.

BDDK'DAN RESMİ ONAY

BDDK'nın 11 Haziran 2026 tarihli ve 11470 sayılı kararı kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Dost Katılım Bankası A.Ş.'nin kuruluşunun uygun bulunduğu açıklandı. Böylece bankanın kuruluş sürecindeki ilk ve en önemli aşama tamamlanmış oldu.

KATILIM BANKACILIĞINDA YENİ DÖNEM

Dost Katılım Bankası'nın sektöre giriş yapmasıyla birlikte Türkiye'deki katılım bankacılığı alanında rekabetin artması bekleniyor. Faizsiz bankacılık modeliyle hizmet verecek olan bankanın, bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik çeşitli finansal ürünler sunması planlanıyor.

DOST KATILIM BANKASI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kuruluş izninin alınmasının ardından bankanın faaliyet gösterebilmesi için gerekli teknik, idari ve yasal hazırlıkların tamamlanması gerekiyor. Bu süreçlerin ardından faaliyet izni alınacak ve banka müşteri kabulüne başlayabilecek. Ancak Dost Katılım Bankası'nın hizmet vermeye başlayacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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