Bilgi Üniversitesinde kaç öğrenci var, kapatılan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri ne yapacak?

İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında sosyal medyada dolaşan “kapatıldı” iddiaları sonrası öğrencilerin geleceği ve eğitim süreçlerinin nasıl devam edeceği merak konusu oldu. Üniversitede kaç öğrencinin eğitim gördüğü ve olası bir karar durumunda öğrencilerin hangi üniversitelere yönlendirileceği soruları kamuoyunda en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İÇİN KAPATMA KARARI

Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı. Karara göre, üniversitenin kurucu vakfına kayyum atanmış olması nedeniyle kapatılmasına karar verildi. Hatırlanacağı üzere, Eylül 2025'te başlatılan bir soruşturma kapsamında üniversitenin bağlı olduğu Can Holding’e TMSF kayyum olarak atanmıştı.

CAN HOLDİNG'E YÖNELİK OPERASYON

Eylül 2025'te Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding'e bağlı şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuş ve kayyum atanmıştı. Bu operasyon kapsamında üniversitenin bağlı olduğu Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'nın yönetimi de mahkeme kararıyla görevden alınarak yerine YÖK üyelerinin de yer aldığı yeni bir kayyum heyeti getirilmişti.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİNDE KAÇ ÖĞRENCİ VAR?

Bilgi Üniversitesinde 20 bini aşkın öğrenci olduğu ifade ediliyor.

Kapatılan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin akıbeti hakkında resmi makamlardan açıklama bekleniyor.

