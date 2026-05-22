Bilgi Üniversitesi öğrencileri hangi okula gidecek? Bilgi Üniversitesi öğrencilerine ne olacak, üniversiteye baştan mı başlayacaklar?

İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında alınan kapatma kararının ardından öğrenciler büyük bir belirsizliğin içine girerken, şimdi herkes aynı sorunun yanıtını arıyor: Eğitim hayatı nasıl devam edecek? Binlerce öğrencinin hangi üniversiteye geçeceği, mevcut derslerin ve diplomaların geçerliliğinin korunup korunmayacağı merak konusu olurken, “öğrenciler sıfırdan mı başlayacak?” sorusu gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KAPATILDI MI?

Evet, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı ve üniversitenin kapatılmasına karar verildi. Karar, gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlandı.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ NEDEN KAPATILDI?

Kapatma kararının gerekçesi olarak üniversitenin bağlı bulunduğu vakfa kayyum atanmış olması gösterildi. Eylül 2025’te yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesindeki şirketlere TMSF tarafından el konulmuş ve kayyum atanmıştı. Bu süreçte üniversitenin bağlı olduğu Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı’nın yönetimi de değiştirilmişti.

OLAY NEDİR?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding’e bağlı şirketler incelemeye alındı. Soruşturma sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), holding bünyesindeki şirketlere kayyum olarak atandı. Ardından üniversitenin bağlı olduğu vakfın yönetimi de mahkeme kararıyla görevden alındı ve yerine yeni bir kayyum heyeti getirildi. Son olarak Cumhurbaşkanlığı kararıyla üniversitenin faaliyet izni kaldırıldı.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERE NE OLACAK?

Benzer durumlarda YÖK tarafından öğrencilerin mağdur olmaması için farklı üniversitelere yatay geçiş, eğitim hakkının devri veya mevcut programların başka üniversitelerde sürdürülmesi gibi adımlar gündeme gelebiliyor. Öğrencilerin süreçle ilgili yapılacak resmi açıklamaları ve YÖK duyurularını takip etmesi bekleniyor.