Haberler

Bilgi Üniversitesi kapatıldı mı, İstanbul Bilgi Üniversitesi neden kapatıldı?

Bilgi Üniversitesi kapatıldı mı, İstanbul Bilgi Üniversitesi neden kapatıldı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında sosyal medyada ortaya atılan “Cumhurbaşkanlığı kararıyla kapatıldı” gelişmesi kısa sürede gündem oldu. Bilgi Üniversitesi kapatıldı mı, İstanbul Bilgi Üniversitesi neden kapatıldı?

İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili ortaya atılan kapatılma gelişmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bilgi Üniversitesi kapatıldı mı, İstanbul Bilgi Üniversitesi neden kapatıldı?

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KAPATILDI MI?

 

Eylül 2025'te başlatılan soruşturma kapsamında TMSF'nin el koyarak kayyum olarak atandığı Can Holding'in sahibi olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla kapatıldı.

Karar

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İÇİN KAPATMA KARARI

Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı. Karara göre, üniversitenin kurucu vakfına kayyum atanmış olması nedeniyle kapatılmasına karar verildi. Hatırlanacağı üzere, Eylül 2025'te başlatılan bir soruşturma kapsamında üniversitenin bağlı olduğu Can Holding’e TMSF kayyum olarak atanmıştı.

CAN HOLDİNG'E YÖNELİK OPERASYON

Eylül 2025'te Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding'e bağlı şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuş ve kayyum atanmıştı. Bu operasyon kapsamında üniversitenin bağlı olduğu Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'nın yönetimi de mahkeme kararıyla görevden alınarak yerine YÖK üyelerinin de yer aldığı yeni bir kayyum heyeti getirilmişti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'den açıklama: Sonuna kadar direneceğiz

Açıkça söyledi! Özgür Özel, mutlak butlanı kabul etmiyor
Bahçeli'den mutlak butlan açıklaaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir

Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'ndan isteği Özel'i dahi şaşırtacak
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor

Rekor kaybın ardından, kurmaylarıyla bir araya geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jorge Jesus 'Tek eksik Fenerbahçe' deyip bombayı patlattı

Bombayı patlattı!
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

4 bakanlık ve bazı kurumlarda çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum

Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda

Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda