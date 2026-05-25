Bilgi Üniversitesi açıldı mı, İstanbul Bilgi Üniversitesi eğitime devam edecek mi?

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin durumu hakkında ortaya atılan sorular, “Bilgi Üniversitesi geri açıldı mı?” aramalarını artırdı. Eğitim sürecinin devam edip etmeyeceği ve üniversitenin faaliyetlerine ilişkin son durum, öğrenciler tarafından yakından takip edilirken konuya ilişkin detaylar araştırılıyor.

BİLGİÜNİVERSİTESİ İLE İLGİLİ YENİ KARAR YAYIMLANDIİşte karar:

TMSF’nin kayyum olarak atandığı Can Holding’e ait İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kapatılması kararından resmi olarak geri dönüldü. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan karar doğrultusunda üniversitenin kapatılması ve öğrencilerin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne (MSGSÜ) devredilmesi planlanmıştı. Ancak MSGSÜ’de birçok bölümün ve laboratuvar altyapısının bulunmaması nedeniyle günlerdir süren kitlesel protestolar ve yoğun tepkiler sonuç verdi.

Öğrencilerin ve akademisyenlerin eğitim hakkı mücadelesinin ardından, Bilgi Üniversitesi Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmen yeniden açıldı. Alınan bu kararla birlikte kapatma işlemi iptal edilirken, binlerce öğrencinin kendi okullarında ve kendi bölümlerinde eğitime kesintisiz olarak devam etmesi sağlandı.