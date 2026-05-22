Bilgi Üniversitesi diplomaları iptal edilecek mi? SON DAKİKA! Bilgi Üniversitesi ile ilgili son durum nedir?

İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında ortaya atılan “diplomalar iptal edilecek mi?” iddiaları gündemde geniş yankı uyandırdı. Üniversiteyle ilgili son durum merak edilirken, öğrenciler eğitim ve mezuniyet süreçlerinin nasıl etkileneceğini araştırıyor. Resmi açıklamalar beklenirken, diploma geçerliliği ve olası geçiş süreçleri en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. Detaylar haberin devamında...

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KAPATILDI MI?

Evet, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı ve üniversitenin kapatılmasına karar verildi. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla süreç resmiyet kazandı.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ NEDEN KAPATILDI?

Kapatma kararının gerekçesi olarak üniversitenin bağlı olduğu vakfa kayyum atanmış olması gösterildi. Eylül 2025’te yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesindeki şirketlere TMSF tarafından el konulmuş ve kayyum atanmıştı. Bu süreçte üniversitenin bağlı bulunduğu vakıf yönetimi de değiştirildi.

OLAY NEDİR?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding’e bağlı şirketler incelemeye alındı. Soruşturma sonucunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) holding bünyesindeki şirketlere kayyum olarak atandı. Ardından üniversitenin bağlı olduğu vakfın yönetimi mahkeme kararıyla görevden alındı ve yeni bir kayyum heyeti oluşturuldu. Son olarak Cumhurbaşkanlığı kararıyla üniversitenin faaliyet izni kaldırıldı.

ÖĞRENCİLER NE OLACAK?

Benzer durumlarda YÖK tarafından öğrencilerin mağdur olmaması için yatay geçiş, eğitim hakkının başka üniversitelere devri veya programların farklı üniversitelerde devam ettirilmesi gibi seçenekler gündeme gelebiliyor. Öğrencilerin süreçle ilgili resmi açıklamaları ve YÖK kararlarını takip etmesi bekleniyor.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİ

HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Ekonomi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

Psikoloji

Sosyoloji

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Medya ve İletişim Sistemleri

Reklamcılık

Halkla İlişkiler

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

İç Mimarlık

SAĞLIK BİLİMLERİ

Hemşirelik

Beslenme ve Diyetetik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

MESLEK YÜKSEKOKULU