Bilecik okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Bilecik'te okul yok mu (BİLECİK VALİLİĞİ – KAR TATİL)?

Bilecik okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Bilecik'te okul yok mu (BİLECİK VALİLİĞİ – KAR TATİL)?
Güncelleme:
Bilecik'te 3 Şubat Salı günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Bilecik Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil etti mi? Bilecik okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Bilecik'te okul yok mu?

3 Şubat Salı günü Bilecik'teki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Bilecik Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Okulların tatil olup olmadığı konusunda en güncel bilgilere ulaşmak için Bilecik Valiliği'nin resmi internet sitesini takip edebilirsiniz. Bilecik okullar tatil mi?

3 ŞUBAT SALI: Bilecik'te karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor. Sıcaklık gündüz 4, gece -2 derece.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Kapalı ve oldukça soğuk bir hava hakim. Gece buzlanma riskine karşı sürücüler uyarılıyor. Sıcaklık 3 derece.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Dondurucu soğuklar etkisini koruyor, sıcaklık en yüksek 2 derece.

Bilecik okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Bilecik'te okul yok mu (BİLECİK VALİLİĞİ – KAR TATİL)?

6 ŞUBAT CUMA: Az bulutlu bir gün beklenirken, akşam saatlerinde sis ve pus görülebilir. Sıcaklık 4 derece seviyelerinde.

BİLECİK OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
