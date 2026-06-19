Bige Yıldırımer hamile mi? Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Bige Yıldırımer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ali Ağaoğlu ve Bige Yıldırımer hakkında gündeme gelen hamilelik iddiası sonrası gözler yeniden ikiliye çevrildi. Uzun yıllardır birlikte oldukları bilinen çiftin özel hayatı araştırılırken, “Bige Yıldırımer kimdir?” ve “kaç yaşında, nereli?” soruları da yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte magazin gündemine damga vuran iddiaya ilişkin merak edilenler...

BİGE YILDIRIMER HAMİLE Mİ?

Sabah yazarı Bülent Cankurt’un haberine göre, Ali Ağaoğlu’nun yaklaşık 15 yıldır birlikte olduğu Bige Yıldırımer’in hamile olduğu iddia edildi. Haberde yer alan kulis bilgilerine göre Yıldırımer’in hamileliğinin üçüncü ayında olduğu öne sürüldü. Ancak konuya ilişkin taraflardan resmi bir doğrulama bulunmuyor.

BİGE YILDIRIMER KİMDİR?

Bige Yıldırımer, 2007 Miss Model of Turkey birincisi olan eski mankendir. Uzun süredir iş insanı Ali Ağaoğlu ile ilişki yaşadığı bilinen Yıldırımer, magazin gündeminde zaman zaman yer alan bir isimdir.

ALİ AĞAOĞLU KİMDİR?

Ali Ağaoğlu, Türkiye’nin en tanınmış iş insanlarından biridir. İnşaat sektöründeki yatırımlarıyla öne çıkan Ağaoğlu, aynı zamanda lüks yaşam tarzı, otomobil koleksiyonu ve özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer almaktadır. Farklı ilişkilerinden çocukları bulunan Ağaoğlu’nun, uzun yıllardır iş dünyası ve magazin basınında dikkat çeken bir isim olduğu bilinmektedir.