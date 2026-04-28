İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde yaşanan deniz kazası, kamuoyunun dikkatini farklı bir isme çevirdi. Dümen arızası yaşayan 147 metrelik KAPPA isimli konteyner gemisinin Yeniköy açıklarında karaya oturmasıyla birlikte, geminin çarptığı yalıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Bianca Somer Türkemen kimdir, ne iş yapıyor? Bianca Somer Türkemen kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

BIANCA SOMER TÜRKEMEN KİMDİR?

Bianca Somer Türkmen, İstanbul doğumlu, çok kültürlü bir aile geçmişine sahip Türk vatandaşıdır. Köken olarak Rum ve Ermeni asıllı olduğu bilinen Türkmen, bu zengin kültürel mirası hem yaşam tarzına hem de kariyerine yansıtan bir isim olarak öne çıkar.

Moda ve tasarım dünyasında kendine özgü bir yer edinen Türkmen, özellikle estetik bakış açısı, modern çizgileri ve stil anlayışıyla tanınmaktadır. Sosyal medya platformlarında aktif bir profil çizen Türkmen, yaşam tarzı, seyahat ve moda içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

Kendisini yalnızca bir influencer olarak değil; aynı zamanda tasarımcı ve girişimci kimliğiyle de konumlandıran Bianca Somer Türkmen, dijital çağın çok yönlü iş insanları arasında gösterilmektedir.

BIANCA SOMER TÜRKEMEN NE İŞ YAPIYOR?

Bianca Somer Türkmen’in profesyonel kariyeri, tasarım ve girişimcilik ekseninde şekillenmiştir. İş hayatına takı ve aksesuar tasarımıyla adım atan Türkmen, ilk markası olan Mynita ile sektöre giriş yapmıştır.

Bu girişimin ardından moda dünyasındaki vizyonunu genişleten Türkmen, plaj giyimi ve tatil modasına odaklanan Dahlia Bianca markasını kurmuştur. Bu marka ile tekstil sektöründe de kendine sağlam bir yer edinmiş, tasarımları hem Türkiye’de hem de uluslararası platformlarda ilgi görmüştür.

Bunun yanı sıra Bianca Somer Türkmen:

Dijital içerik üreticisi olarak aktif rol almakta,

Moda, seyahat ve yaşam tarzı üzerine içerikler paylaşmakta,

Sosyal medya üzerinden markalarla iş birlikleri yürütmektedir.

Modern pazarlama stratejilerini etkin şekilde kullanan Türkmen, influencer kimliğiyle de dikkat çeken bir iş profiline sahiptir.

BIANCA SOMER TÜRKEMEN KAÇ YAŞINDA?

Bianca Somer Türkmen’in doğum tarihi kamuoyuyla açık şekilde paylaşılmamıştır.

BIANCA SOMER TÜRKEMEN NERELİ?

Bianca Somer Türkmen, İstanbul doğumludur. Aile kökeni ise Rum ve Ermeni asıllı bir geçmişe dayanmaktadır.

BIANCA SOMER TÜRKEMEN EVLİ Mİ?

Bianca Somer Türkmen, 2012 yılında düzenlenen bir törenle Önder Türkmen ile evlenmiştir. Düğün, İstanbul’un önemli noktalarından biri olan Beşiktaş’taki Four Seasons Otel’de gerçekleştirilmiştir.