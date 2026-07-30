Beyoğlu Güzeli filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Beyoğlu Güzeli filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Beyoğlu Güzeli filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Beyoğlu Güzeli filmini izleyecek olanların merak ettiği Beyoğlu Güzeli konusu nedir, Beyoğlu Güzeli oyuncuları kimler ve Beyoğlu Güzeli özeti gibi konuları inceliyoruz.

BEYOĞLU GÜZELİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Beyoğlu Güzeli filminin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmin bazı sahneleri ise Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çekildi. İstanbul'un tarihi dokusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğal atmosferini bir araya getiren yapım, dönemin başarılı mekân seçimleriyle dikkat çekiyor.

BEYOĞLU GÜZELİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği Beyoğlu Güzeli, 1971 yılında çekildi. Film, Yeşilçam'ın altın döneminde çekilen romantik dram yapımları arasında yer alıyor ve yıllardır televizyon ekranlarında ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

BEYOĞLU GÜZELİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, çadır tiyatrosunda kantoculuk yapan Alev ile varlıklı bir ailenin oğlu ve tıp öğrencisi Ferit arasında yaşanan büyük aşkı konu alıyor. Alev, gerçek mesleğini Ferit'ten gizler. Bir süre sonra yolları ayrılan ikili, yıllar sonra Alev'in ünlü bir sanatçı olmasıyla yeniden karşı karşıya gelir. Geçmişin izleri ve aşkın yeniden filizlenmesi filmin ana temasını oluşturuyor.

BEYOĞLU GÜZELİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Tarık Akan

• Hülya Koçyiğit

• Münir Özkul

• Adile Naşit

• Halit Akçatepe

• Hüseyin Kutman

• Suphi Tekniker

• Göksel Kortay

• Mürüvvet Sim

• Güzin Özipek

• Deniz Erkanat

• Muammer Gözalan

• Aydın Tezel

Başrollerde Tarık Akan'ın canlandırdığı Ferit ile Hülya Koçyiğit'in hayat verdiği Alev karakterleri, Yeşilçam'ın unutulmaz romantik çiftleri arasında gösteriliyor.

BEYOĞLU GÜZELİ FİLMİ NEDEN HÂLÂ İLGİ GÖRÜYOR?

Romantik hikâyesi, güçlü oyunculuk performansları ve Ertem Eğilmez'in yönetmenliği sayesinde Beyoğlu Güzeli, yıllar geçmesine rağmen ilgi görmeye devam ediyor. Yeşilçam'ın klasik aşk filmleri arasında gösterilen yapım, nostaljik atmosferi ve duygusal anlatımıyla her yayın döneminde yeniden izleyiciyle buluşuyor.