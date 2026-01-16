Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz Ağustos ayında hayatını eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem ile birleştirdi. Ankara doğumlu ve uzun yıllar Türkiye Basketbol Ligi'nde forma giymiş olan Ersin Görkem, hem sahadaki kariyeri hem de spor yorumculuğu ile tanınıyor. Peki, Bestemsu Özdemir'in eşi Ersin Görkem kimdir? Ersin Görkem kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

BESTEMSU ÖZDEMİR'İN EŞİ ERSİN GÖRKEM KİMDİR?

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz Ağustos ayında uzun süredir birliktelik yaşadığı eski basketbolcu Ersin Görkem ile Fethiye'de düzenlenen nikah töreni ile dünyaevine girdi. Çiftin mutluluğu kısa sürede pekişti; ilk bebekleri 11 Ocak'ta dünyaya geldi.

ERSİN GÖRKEM KAÇ YAŞINDA?

Ersin Görkem, 8 Ekim 1977 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

ERSİN GÖRKEM NERELİ?

1.97 boyundaki Ersin Görkem, Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara doğumlu olan eski basketbolcu, kariyerine başladığı yıllardan itibaren Türkiye'nin farklı şehirlerinde forma giymiş ve ulusal ligde kendine sağlam bir yer edinmiştir.

ERSİN GÖRKEM NE İŞ YAPIYOR?

Basketbol kariyerini noktaladıktan sonra spordan kopmayan Ersin Görkem, zaman zaman çeşitli spor kanallarında basketbol yorumculuğu yapmaktadır. Eski profesyonel bir oyuncu olarak saha deneyimini ekranlara taşımakta ve izleyicilere maç analizleri sunmaktadır.

Kariyeri boyunca Türkiye Basketbol Ligi'nde forma giydiği takımlar şunlardır:

Galatasaray (Basketbol kariyerine başlangıç)

Darüşşafaka

Banvitspor

Antalya Büyükşehir Belediyespor

Kepez Belediyespor

Trabzonspor

Aliağa Petkim

Bu takımların her birinde gösterdiği performans ve saha içi katkılarıyla tanınan Ersin Görkem, Türkiye basketbolunun unutulmaz isimlerinden biri olmuştur.