Beşiktaş turu geçerse, elenirse kimle eşleşecek? Beşiktaş Midtjylland’ı yenerse rakibi kim olacak? Beşiktaş Hradec Kralove/Tromsö maçı ne zaman?

UEFA Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, Midtjylland karşısında alacağı sonuca göre Avrupa serüvenini şekillendirecek. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin turu geçmesi halinde eşleşeceği rakip ile elenmesi durumunda karşılaşacağı takım netlik kazanacak. İşte "Beşiktaş turu geçerse kimle eşleşecek, elenirse kimle oynayacak?" sorularının merak edilen detayları.

BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE, ELENİRSE KİMLE EŞLEŞECEK?

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki geleceğini belirleyecek kritik mücadeleye çıkıyor. İlk karşılaşmayı İstanbul'da 1-0 kazanan siyah-beyazlı ekip, Danimarka'da avantajını koruması halinde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Futbolseverler ise "Beşiktaş turu geçerse kimle oynayacak?", "Beşiktaş elenirse rakibi kim olacak?" sorularının yanıtını merak ediyor.

BEŞİKTAŞ KAÇ ÖN ELEME OYNAYACAK?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına kalabilmesi için toplam üç eleme turunu geçmesi gerekiyor. Siyah-beyazlı ekip, Midtjylland engelini aşması halinde 3. eleme turunda mücadele edecek. Bu turu da geçmesi durumunda play-off aşamasına yükselecek. Play-off turundan da başarılı ayrılması halinde UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında yer alma hakkı elde edecek.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi lig aşamasına ulaşabilmesi için önünde Midtjylland rövanşı, 3. eleme turunda oynanacak iki maç ve play-off turundaki iki karşılaşma olmak üzere toplam beş maç bulunuyor.

BEŞİKTAŞ MİDTJYLLAND'I GEÇERSE KİMLE OYNAYACAK?

Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi, Hradec Kralove ile Tromsö eşleşmesinin galibi olacak. İlk karşılaşmada Çekya temsilcisi Hradec Kralove, deplasmanda Norveç ekibi Tromsö'yü 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj elde etti. Rövanş mücadelesinin ardından tur atlayan ekip, Beşiktaş'ın bir sonraki rakibi olacak.

BEŞİKTAŞ ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NDE KİMLE OYNAYACAK?

Beşiktaş'ın Midtjylland karşısında elenmesi halinde Avrupa macerası sona ermeyecek. Siyah-beyazlı ekip yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Bu senaryoda rakibi, İrlanda temsilcisi Bohemian ile Kosova ekibi Ballkani arasındaki eşleşmenin galibi olacak.

İki ekip arasındaki ilk mücadelede Bohemian sahasında Ballkani'yi 2-1 mağlup ederek avantaj yakaladı. Rövanş maçının ardından tur atlayan takım, Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi olacak.

BEŞİKTAŞ BERABERE KALIRSA NE OLUR?

İlk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, Danimarka'daki rövanşta galibiyet ya da beraberlik alması halinde adını UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yazdıracak. Midtjylland'ın tek farklı galibiyet elde etmesi durumunda karşılaşma uzatmalara taşınacak. Danimarka temsilcisinin daha farklı galibiyet alması halinde ise turu geçen taraf Midtjylland olacak ve Beşiktaş yoluna UEFA Konferans Ligi elemelerinde devam edecek.