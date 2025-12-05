Haberler

Beşiktaş Panionios maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Beşiktaş Panionios maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş GAİN, EuroCup sahnesinde Panionios ile mücadele etmeye hazırlanıyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen basketbolseverler ise maçın hangi kanalda yayınlanacağını, başlangıç saatini ve yayının şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceğini araştırıyor.

EuroCup'ta Beşiktaş GAİN ile Panionios'u karşı karşıya getirecek bu önemli maç için canlı yayın detayları merak konusu. Sporseverler, yayıncı kuruluşun yanı sıra müsabakanın saat bilgilerini ve erişimin ücretsiz olup olmadığını öğrenmek istiyor. Beşiktaş Panionios maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

BEŞİKTAŞ GAİN VS PANIONIOS MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Beşiktaş GAİN ile Panionios arasında oynanacak EuroCup karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

TRT SPOR YILDIZ FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor Yıldız; Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden kanal yayınına şifresiz erişim sağlanabiliyor.

BEŞİKTAŞ GAİN–PANIONIOS MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş GAİN ile Panionios'un karşı karşıya geleceği mücadele 05 Aralık Cuma günü oynanacak.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ KAÇ?

EuroCup heyecanının yaşanacağı bu karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GAİN–PANIONIOS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul'da bulunan BJK Fibabanka Arena'da seyircilerin karşısına çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.