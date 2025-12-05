EuroCup'ta Beşiktaş GAİN ile Panionios'u karşı karşıya getirecek bu önemli maç için canlı yayın detayları merak konusu. Sporseverler, yayıncı kuruluşun yanı sıra müsabakanın saat bilgilerini ve erişimin ücretsiz olup olmadığını öğrenmek istiyor. Beşiktaş Panionios maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

BEŞİKTAŞ GAİN VS PANIONIOS MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Beşiktaş GAİN ile Panionios arasında oynanacak EuroCup karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

TRT SPOR YILDIZ FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor Yıldız; Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden kanal yayınına şifresiz erişim sağlanabiliyor.

BEŞİKTAŞ GAİN–PANIONIOS MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş GAİN ile Panionios'un karşı karşıya geleceği mücadele 05 Aralık Cuma günü oynanacak.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ KAÇ?

EuroCup heyecanının yaşanacağı bu karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GAİN–PANIONIOS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul'da bulunan BJK Fibabanka Arena'da seyircilerin karşısına çıkacak.