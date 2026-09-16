Haberler

Beşiktaş Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, Beşiktaş Avrupa maçı Beşiktaş Marsilya hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, Beşiktaş Avrupa maçı Beşiktaş Marsilya hangi kanalda, şifresiz mi?
Güncelleme:
+52 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki mücadelesinde Marsilya ile oynayacağı karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. “Beşiktaş Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta?” soruları gündeme gelirken, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı ve şifresiz olup olmadığı da araştırılıyor.

Beşiktaş Marsilya maçı için geri sayım sürerken, siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmanın tarihini, başlama saatini ve yayın bilgilerini öğrenmek istiyor. Avrupa maçı öncesinde en çok merak edilen konular arasında Beşiktaş Marsilya maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği bulunuyor.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya ile karşı karşıya geleceği maç için geri sayım başladı. Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Marsilya maçı, 17 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta gerçekleşecek mücadele saat 22.00’de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Marsilya karşılaşması, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Mücadelenin yayıncısı TRT 1 olarak açıklanırken, karşılaşma televizyon ekranlarının yanı sıra TRT’nin dijital yayın platformu üzerinden de takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş ile Marsilya arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. İzleyiciler, herhangi bir ücretli üyelik gerekmeksizin TRT 1 üzerinden mücadeleyi takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki Beşiktaş-Marsilya maçı İstanbul’da bulunan Beşiktaş Park’ta oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupasındaki mücadelede taraftarının önünde sahaya çıkacak. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 22.00 olacak.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş-Marsilya karşılaşması 17 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Avrupa Ligi mücadelesi saat 22.00’de başlayacak. Maç öncesinde iki takımın kadroları ve karşılaşmaya ilişkin gelişmeler futbolseverlerin gündeminde olacak.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş-Marsilya maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşma saatinde TRT 1 ekranlarını açabilecek. Maçın dijital ortamdan takibi için de TRT’nin resmi yayın platformundaki canlı yayın seçeneğinden yararlanılabilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Belçikalı vekil, bölge parlamentosu ek binasındaki tuvalette gece boyu kilitli kaldı

Milletvekilini, meclisin tuvaletinde unutup gittiler
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti! Okul kantinlerinde yeni dönem

Kantinlerde bir dönemin sonu! Üç bakanlığın kararıyla resmileşti
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye şartlı destek sinyali

AK Parti'ye şartlı destek sinyali
Konya'da 'Kıskaç' operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Konya'da “Kıskaç” operasyonu! 20 şüpheli gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çağla Öz'ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Bruno Genesio'dan Beşiktaş için ses getiren itiraf: Kulaklarım 2-3 gün ağrıdı

Beşiktaş taraftarı için söyledikleri bomba: Kulaklarım...
Ünlü şefin Michelin deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, hesabı da ödettiler

Ünlü şefin tabağından çıkan mide bulandırdı! Hesabı da ödettiler
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı

Savcılık, Kurtlar Vadisi dizisi için düğmeye bastı

Akıl almaz doğum günü sürprizi: Bagajdan manken çıktı

Akıl almaz doğum günü sürprizi: Bagajdan manken çıktı
Öcalan için villa mı yapıldı? Bir açıklama da Pervin Buldan'dan geldi

Öcalan'a villa mı yapıldı? DEM kanadından ilk açıklama geldi

Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 29 kişi tutuklandı

CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu! 29 kişi tutuklandı