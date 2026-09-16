Beşiktaş Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, Beşiktaş Avrupa maçı Beşiktaş Marsilya hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş Marsilya maçı için geri sayım sürerken, siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmanın tarihini, başlama saatini ve yayın bilgilerini öğrenmek istiyor. Avrupa maçı öncesinde en çok merak edilen konular arasında Beşiktaş Marsilya maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği bulunuyor.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya ile karşı karşıya geleceği maç için geri sayım başladı. Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Marsilya maçı, 17 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta gerçekleşecek mücadele saat 22.00’de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Marsilya karşılaşması, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Mücadelenin yayıncısı TRT 1 olarak açıklanırken, karşılaşma televizyon ekranlarının yanı sıra TRT’nin dijital yayın platformu üzerinden de takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş ile Marsilya arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. İzleyiciler, herhangi bir ücretli üyelik gerekmeksizin TRT 1 üzerinden mücadeleyi takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki Beşiktaş-Marsilya maçı İstanbul’da bulunan Beşiktaş Park’ta oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupasındaki mücadelede taraftarının önünde sahaya çıkacak. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 22.00 olacak.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş-Marsilya karşılaşması 17 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Avrupa Ligi mücadelesi saat 22.00’de başlayacak. Maç öncesinde iki takımın kadroları ve karşılaşmaya ilişkin gelişmeler futbolseverlerin gündeminde olacak.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş-Marsilya maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşma saatinde TRT 1 ekranlarını açabilecek. Maçın dijital ortamdan takibi için de TRT’nin resmi yayın platformundaki canlı yayın seçeneğinden yararlanılabilecek.