Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK Gaziantep maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Beşiktaş Gaziantep maçı hangi kanalda? Beşiktaş Gaziantep Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Gaziantep maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Gaziantep maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Gaziantep maçı yayın bilgisi haberimizde...

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Gaziantep maçı Bein Sports ve TOD TV'den canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Gaziantep maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca mücadele TOD TV üzerinden de izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Gaziantep maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.