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Beşiktaş Maccabi Ashdod hangi kanalda, Beşiktaş Maccabi Ashdod nereden CANLI izlenir?

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Beşiktaş Maccabi Ashdod hangi kanalda, Beşiktaş Maccabi Ashdod nereden CANLI izlenir?
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FIBA Kadınlar EuroCup'ta Beşiktaş, bu akşam sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Ashdod'u konuk edecek. Siyah-beyazlıların Avrupa sahnesindeki mücadelesini takip etmek isteyen basketbolseverler, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, iç saha avantajını kullanarak Maccabi Ashdod karşısında galibiyet hedefliyor. İstanbul'da oynanacak mücadele, internet üzerinden şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte Beşiktaş - Maccabi Ashdod maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı salon bilgisi.

BEŞİKTAŞ - MACCABI ASHDOD MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Maccabi Ashdod maçı, FIBA TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, FIBA'nın resmi YouTube kanalından şifresiz şekilde izlenebilecek.

FIBA TV'nin yayınına yalnızca internet üzerinden erişilebiliyor. Mücadele için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ - MACCABI ASHDOD MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Maccabi Ashdod maçı bugün, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma, FIBA Kadınlar EuroCup kapsamında gerçekleştirilecek.

BEŞİKTAŞ - MACCABI ASHDOD MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Maccabi Ashdod maçı, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Basketbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren FIBA TV üzerinden canlı takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ - MACCABI ASHDOD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Maccabi Ashdod arasındaki karşılaşma, İstanbul'daki BJK Fibabanka Spor Salonu'nda oynanacak. Siyah-beyazlılar, taraftarının desteğini arkasına alarak parkeye çıkacak.

BEŞİKTAŞ - MACCABI ASHDOD MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş - Maccabi Ashdod maçını canlı izlemek isteyenler, FIBA'nın resmi YouTube kanalı FIBA TV üzerinden karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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