Beşiktaş Konyaspor tek maç mı, rövanşı var mı?

Beşiktaş – Konyaspor maçının tek karşılaşma üzerinden mi oynanacağı yoksa rövanş maçının olup olmayacağı gündemdeki yerini koruyor. Mücadelenin formatı, tur atlama hesaplarını doğrudan etkilediği için futbolseverler karşılaşmanın statüsünü ve olası ikinci maç ihtimalini yakından takip ediyor.

BEŞİKTAŞ VS KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu kritik mücadeleyi televizyon ve internet üzerinden farklı platformlardan takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI ATV CANLI MAÇ İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşma ATV üzerinden Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallar aracılığıyla izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden de şifresiz olarak erişim sağlanabilecek.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı 05 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu mücadele saat 20:30’da başlayacak.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma İstanbul’da, Beşiktaş Park Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi ekip Beşiktaş, taraftarı önünde finale yükselmek için sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki mücadele tek maç üzerinden oynanacak. Bu nedenle rövanş karşılaşması bulunmuyor.

Maçı kazanan takım doğrudan finale yükselirken, beraberlik halinde uzatma dakikalarına gidilecek. Eşitliğin bozulmaması durumunda ise finalist penaltı atışlarıyla belirlenecek.