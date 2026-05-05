Haberler

Beşiktaş Konyaspor tek maç mı, rövanşı var mı?

Beşiktaş Konyaspor tek maç mı, rövanşı var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın tek maç mı yoksa rövanşlı mı olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle kupa ve eleme sistemi kapsamında oynanan maçlarda formatın nasıl olduğu büyük önem taşırken, taraftarlar bu kritik mücadelede tur sisteminin nasıl işleyeceğini araştırıyor.

Beşiktaş – Konyaspor maçının tek karşılaşma üzerinden mi oynanacağı yoksa rövanş maçının olup olmayacağı gündemdeki yerini koruyor. Mücadelenin formatı, tur atlama hesaplarını doğrudan etkilediği için futbolseverler karşılaşmanın statüsünü ve olası ikinci maç ihtimalini yakından takip ediyor.

BEŞİKTAŞ VS KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu kritik mücadeleyi televizyon ve internet üzerinden farklı platformlardan takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI ATV CANLI MAÇ İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşma ATV üzerinden Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallar aracılığıyla izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden de şifresiz olarak erişim sağlanabilecek.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı 05 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu mücadele saat 20:30’da başlayacak.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma İstanbul’da, Beşiktaş Park Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi ekip Beşiktaş, taraftarı önünde finale yükselmek için sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki mücadele tek maç üzerinden oynanacak. Bu nedenle rövanş karşılaşması bulunmuyor.

Maçı kazanan takım doğrudan finale yükselirken, beraberlik halinde uzatma dakikalarına gidilecek. Eşitliğin bozulmaması durumunda ise finalist penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Trump'tan 'Çin' iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar

İran'ın en güvendiği ülkelerden! Trump'tan "Zorluk çıkarmadı" iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır

Tarihi gelişme! Türkiye'nin o ülkeyle sınırı açılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, annesini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü oyuncunun acı günü
Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek
Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi öldü

Önlerine çıkana ateş açtılar, evleri kundakladılar
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
'İntihar etti' dendi, gerçek bambaşka çıktı

Otomobilde sır dolu ölüm! İntihar dendi, gerçek bambaşka çıktı
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı