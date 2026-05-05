Beşiktaş Konyaspor maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! Beşiktaş Konyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Süper Lig’de büyük ilgi gören Beşiktaş–Konyaspor mücadelesi için “MAÇ SKORU” ve “canlı maç skoru” sorguları yoğun şekilde yapılıyor. Karşılaşmanın gidişatı ve bitiş düdüğüyle birlikte oluşan sonuç, hem Beşiktaş hem de Konyaspor taraftarları tarafından merakla takip ediliyor.

BEŞİKTAŞ VS KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, şifresiz yayın sayesinde bu kritik mücadeleyi televizyon ve dijital platformlar üzerinden anlık olarak takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI ATV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşma ATV üzerinden Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallardan izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayınları üzerinden de şifresiz erişim sağlanarak maç canlı takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi 05 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak. Kritik karşılaşma, kupada finale çıkacak takımı belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki mücadele saat 20:30’da başlayacak. Taraftarlar, akşam oynanacak bu önemli maça büyük ilgi gösteriyor.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma İstanbul’da bulunan Beşiktaş Park Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Beşiktaş, taraftarı önünde Konyaspor’u ağırlayarak Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselme mücadelesi verecek.

Maç henüz başlamadı.