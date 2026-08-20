Beşiktaş Kauno Zalgiris maç özeti ve golleri! (ÖZET) Beşiktaş Kauno Zalgiris kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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BEŞİKTAŞ KAUNO ZALGİRİS MAÇ ÖZETİ

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BEŞİKTAŞ KAUNO ZALGİRİS ÖZET

Beşiktaş Kauno Zalgiris maç özetini maçın ardından S Sport resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ KAUNO ZALGİRİS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş Kauno Zalgiris maçı 3-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ KAUNO ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Beşiktaş Kauno Zalgiris maçı canlı olarak S Sport'ta yayınlandı.