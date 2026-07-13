Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Beşiktaş, kamp döneminde oynayacağı hazırlık maçlarıyla taraftarlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekibin maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler ise "Beşiktaş hazırlık maçları hangi kanalda?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Beşiktaş'ın hazırlık karşılaşmalarının canlı yayın bilgileri ve maç programına ilişkin ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, kamp programı kapsamında oynayacağı hazırlık maçlarıyla taraftarlarının karşısına çıkacak. Siyah-beyazlı ekibin Malzenice ve Spartak Trnava ile yapacağı karşılaşmalar öncesinde futbolseverler, maçların hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve nerede oynanacağını araştırıyor. İşte Beşiktaş'ın hazırlık maçlarına ilişkin tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın hazırlık kampında oynayacağı Malzenice ve Spartak Trnava karşılaşmaları S Sport Plus platformundan canlı olarak yayınlanacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, mücadeleleri dijital yayın platformu üzerinden takip edebilecek.

MALZENİCE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş'ın kamp dönemindeki ilk hazırlık karşılaşmalarından biri olan Malzenice mücadelesi, 14 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 12.00 olarak açıklandı.

SPARTAK TRNAVA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, aynı gün ikinci hazırlık maçında Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. 14 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 18.30'da başlayacak.

S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

Her iki hazırlık karşılaşması da S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler, internet bağlantısı bulunan bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve uyumlu akıllı televizyonlar aracılığıyla platforma giriş yaparak maçları canlı izleyebilecek.

MAÇLAR NEREDE OYNANACAK?

Malzenice-Beşiktaş ve Spartak Trnava-Beşiktaş hazırlık maçlarının ikisi de Slovakya'da oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon öncesindeki kamp çalışmalarını bu karşılaşmalarla sürdürecek.

BEŞİKTAŞ YENİ SEZON ÖNCESİ TEMPOSUNU ARTIRIYOR

Yeni sezon hazırlıklarını teknik heyetin yönetiminde sürdüren Beşiktaş, kamp dönemindeki hazırlık maçlarında hem yeni transferlerini hem de farklı oyun planlarını sahaya yansıtmayı hedefliyor. Malzenice ve Spartak Trnava karşılaşmaları, takımın fiziksel ve taktiksel seviyesini görmek açısından önemli birer prova niteliği taşırken, siyah-beyazlı taraftarlar da ekibin performansını yakından takip edecek.