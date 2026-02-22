BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in heyecan dolu mücadelesinde Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlıyor. Beşiktaş Göztepe maçıyla ilgili tarih, saat ve yayın bilgilerini öğrenmek isteyen futbolseverler için tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. Kaçırmadan öğrenin ve maç heyecanına hazır olun!

BEŞİKTAŞ VS GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Göztepe, Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Beşiktaş-Göztepe maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

BEİN SPORTS 1 CANLI İZLEME VE FREKANS BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayınla maç takip edilebiliyor. Bu sayede ister televizyon, ister online olarak karşılaşmayı rahatlıkla izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Süper Lig'de kritik bir viraj niteliği taşıyan Beşiktaş-Göztepe mücadelesi, 22 Şubat Pazar günü gerçekleşecek. Taraftarlar ve futbolseverler için maç günü büyük bir heyecan oluşturuyor.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş ile Göztepe arasındaki mücadele saat 20:00'de başlayacak. Maç öncesi takım kadroları ve son gelişmeler takip edilerek maça hazır olunabilir.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş-Göztepe karşılaşması, İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak Beşiktaş, Göztepe karşısında kritik puanlar için mücadele edecek.