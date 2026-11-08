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Beşiktaş Gençlerbirliği ilk 11'ler açıklandı! SON DAKİKA Beşiktaş Gençlerbirliği maç kadrosunda kimler var

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Beşiktaş Gençlerbirliği ilk 11'ler açıklandı! SON DAKİKA Beşiktaş Gençlerbirliği maç kadrosunda kimler var
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Haftayı kapatacak karşılaşmada siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak zirve yarışında puan kaybetmek istemiyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı. Futbolseverler, iki takımın sahaya hangi kadrolarla çıktığını araştırıyor.

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı, bugün saat 21.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Beşiktaş Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri ve maç kadrosu.

BEŞİKTAŞ AVRUPA DÖNÜŞÜ SAHADA

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına UEFA Avrupa Ligi'nde 5 Kasım'da Celtic ile oynadığı deplasman maçının ardından çıkıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde ilk üç maçta 7 puan toplamıştı.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı, bugün, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

BEŞİKTAŞ İLK 11


GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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