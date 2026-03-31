Beşiktaş GAİN Bahçeşehir Klj maç hangi kanalda, Beşiktaş GAİN Bahçeşehir Klj nereden CANLI izlenir?

Sporseverler için kritik karşılaşma yaklaşırken, Beşiktaş GAİN Bahçeşehir Klj maçı canlı yayın detayları gündemde. Beşiktaş ile GAİN Bahçeşehir Klj maçını hangi kanaldan takip edebileceğinizi ve online canlı izleme yollarını öğrenmek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ GAİN VS BAHÇEŞEHİR KLJ MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Eurocup Yarı Final heyecanı Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Klj arasında İstanbul'da yaşanacak. Sporseverler, bu kritik maçı TRT Spor üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Maç saat 20:00’de başlayacak ve tüm basketbol tutkunlarını ekrana kilitleyecek.

CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Klj karşılaşmasını izlemek isteyenler, TRT Spor kanalını çeşitli platformlardan takip edebilir. Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan maçı izlemek mümkün. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz canlı yayın seçenekleri de mevcut.

BEŞİKTAŞ GAİN-BAHÇEŞEHİR KLJ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Eurocup Yarı Final maçı 31 Mart Salı günü oynanacak. Basketbolseverler için bu tarih kaçırılmaması gereken bir maç olarak öne çıkıyor.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Beşiktaş GAİN ve Bahçeşehir Klj, İstanbul’da BJK Fibabanka Arena Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, maç atmosferini hem statta hem de ekran başında yaşayabilecek.