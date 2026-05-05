Beşiktaş en son ne zaman şampiyon oldu?
Beşiktaş JK en son ne zaman şampiyon oldu sorusu, siyah-beyazlı taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Beşiktaş, Süper Lig’de son şampiyonluğu merak ediliyori
Beşiktaş en son ne zaman şampiyon oldu sorusu, özellikle güncel futbol gündemini takip eden taraftarlar tarafından sıkça araştırılıyor. Siyah-beyazlı ekip, O tarihten bu yana geçen süreçte Beşiktaş’ın yeniden zirveye çıkıp çıkamayacağı, hem spor basınında hem de taraftarlar arasında en çok konuşulan başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?
Beşiktaş JK en son Süper Lig şampiyonluğunu 2020-2021 sezonunda kazanmıştır. Siyah-beyazlı ekip, bu sezonu zirvede tamamlayarak hem taraftarına büyük bir sevinç yaşatmış hem de kulüp tarihine bir başarı daha eklemiştir. Bu şampiyonluk, Beşiktaş’ın modern dönemdeki en güçlü kadrolarından biriyle elde ettiği önemli zaferlerden biri olarak kabul edilir.
2020-2021 SEZONU ŞAMPİYONLUK SÜRECİ
Beşiktaş, 2020-2021 sezonunda teknik ekip ve oyuncu performansının uyumlu olmasıyla dikkat çekmiş, sezon boyunca istikrarlı bir grafik çizmiştir. Kritik maçlarda alınan galibiyetler ve özellikle sezonun son haftalarındaki üstün performans, şampiyonluğun kilidini açan en önemli faktörler olmuştur. Bu süreç, kulübün ligdeki rekabet gücünü yeniden ortaya koyduğu bir dönem olarak öne çıkmaktadır.
ŞAMPİYONLUK SONRASI DÖNEM
2021 sonrası dönemde Beşiktaş, yeniden yapılanma ve kadro değişiklikleri sürecine girmiştir. Bu süreçte hedef, yeniden şampiyonluk yarışının içinde kalmak ve istikrarlı bir performans yakalamak olmuştur. Taraftarlar ise kulübün geçmiş başarılarını referans alarak gelecekte yeni şampiyonluklar beklemeye devam etmektedir.