Beşiktaş en son ne zaman şampiyon oldu sorusu, özellikle güncel futbol gündemini takip eden taraftarlar tarafından sıkça araştırılıyor. Siyah-beyazlı ekip, O tarihten bu yana geçen süreçte Beşiktaş’ın yeniden zirveye çıkıp çıkamayacağı, hem spor basınında hem de taraftarlar arasında en çok konuşulan başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Beşiktaş JK en son Süper Lig şampiyonluğunu 2020-2021 sezonunda kazanmıştır. Siyah-beyazlı ekip, bu sezonu zirvede tamamlayarak hem taraftarına büyük bir sevinç yaşatmış hem de kulüp tarihine bir başarı daha eklemiştir. Bu şampiyonluk, Beşiktaş’ın modern dönemdeki en güçlü kadrolarından biriyle elde ettiği önemli zaferlerden biri olarak kabul edilir.