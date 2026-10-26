Beşiktaş Başakşehir maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

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Beşiktaş – Başakşehir maçı, İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Boğaz kıyısındaki modern stat, bugün saat 19.00’da iki İstanbul ekibinin mücadelesine ev sahipliği yapacak. İşte karşılaşmanın oynanacağı stada dair bilgiler.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, Dolmabahçe’de yer alan Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Stat, Beşiktaş’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

TÜPRAŞ STADYUMU HAKKINDA

Tüpraş Stadyumu, yaklaşık 42 bin seyirci kapasitesi ve Boğaz’a yakın konumuyla Türkiye’nin en dikkat çekici futbol arenalarından biri. 2016’da açılan stat, siyah-beyazlı taraftarların ateşli desteğiyle rakip takımlar için zorlu bir atmosfer sunuyor.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 2, Digiturk’te 78 numaralı kanalda yer alıyor. Maç şifresiz değil; izlemek için beIN Sports aboneliği gerekiyor. İnternetten izlemek isteyen aboneler beIN CONNECT’i kullanabilecek.