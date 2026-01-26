Beşiktaş 11'i! Süper Lig Eyüpspor BJK maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Eyüpspor Beşiktaş maç kadrosu ilk 11!

Eyüpspor BJK maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Eyüpspor Beşiktaş ilk 11'ler açıklanıyor. Eyüpspor Beşiktaş muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

EYÜPSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU İLK 11

Eyüpspor - Beşiktaş maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler şöyle:

Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Emir, Arda, Metehan, Taşkın, Baran, Pintor, Legowski, Umut.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Jota, Toure.

Siyah-beyazlı takımda 2 oyuncu, Eyüpspor maçında formasından uzak kalacak.

Sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ile sarı kart cezalısı Felix Uduokhai, mücadelede forma giyemeyecek.

Öte yandan İngiliz ekibi Aston Villa ile transfer görüşmelerinde bulunan Tammy Abraham'ın da maçta görev yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş'ta hafta içerisinde iki oyuncuyla yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen Demir Ege Tıknaz, Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu.

Beşiktaş'ta bir süredir forma giymeyen Rafa Silva ise bir başka Portekiz takımı Benfica'ya imza attı.