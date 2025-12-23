Beşiktaş 11'i! Derbi FB Beşiktaş maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Derbi maç kadrosu ilk 11!

Derbinin başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Beşiktaş ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU 11'LER

Fenerbahçe - Beşiktaş maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Beşiktaş maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Jayden, Levent, İsmail, Bartuğ, Asensio, Szymanski, Oğuz, Kerem.

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Salih, Rashica, Cerny, Orkun, Devrim, Abraham.

Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncu, Fenerbahçe derbisinde formasından uzak kalacak.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide görev yapamayacak.