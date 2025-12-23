Haberler

Beşiktaş 11'i! Derbi FB Beşiktaş maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Derbi maç kadrosu ilk 11!

Beşiktaş 11'i! Derbi FB Beşiktaş maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Derbi maç kadrosu ilk 11!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Derbi maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe Beşiktaş 11'ler! FB Beşiktaş maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Derbi öncesi Fenerbahçe Beşiktaş ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları ve detaylar...

Derbinin başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Beşiktaş ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU 11'LER

Fenerbahçe - Beşiktaş maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Beşiktaş maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Jayden, Levent, İsmail, Bartuğ, Asensio, Szymanski, Oğuz, Kerem.

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Salih, Rashica, Cerny, Orkun, Devrim, Abraham.

Beşiktaş 11'i! Derbi FB Beşiktaş maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Derbi maç kadrosu ilk 11!

Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncu, Fenerbahçe derbisinde formasından uzak kalacak.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide görev yapamayacak.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete işçi kesiminden ilk tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret yorumu

Asgari ücrete hükümet kanadının ilk yorumunda, "enflasyon" vurgusu
Asgari ücreti liderler tutturamadı yapay zeka nokta atışı yaptı

İşte asgari ücrette nokta atış yapan yapay zeka
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Ergin Ataman, ''10 bin eğitimsiz anneme küfür etti'' demişti! Fenerbahçe'ye ceza geldi

''10 bin eğitimsiz anneme küfretti'' demişti! F.Bahçe'nin başını yaktı
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Eski eşini 55 kez bıçakla darbesiyle öldürdü, Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Eski eşini 55 bıçak darbesiyle öldüren adamı savunması da kurtaramadı
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Konyaspor, Berkan Kutlu ile anlaşmaya vardı

Konyaspor mutlu sona ulaştı! Galatasaray'dan transfer