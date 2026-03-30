Bertuğ Yıldırım'ı eşi kimdir? Oriana Correia Gomes kimdir, kaç yaşında, nereli?

Süper Lig’in dikkat çeken genç yıldızlarından Bertuğ Yıldırım, sadece sahadaki performansıyla değil, özel hayatındaki önemli gelişmeyle de gündemde. “Yerli Haaland” lakabıyla anılan milli forvet, bir süredir birlikte olduğu Portekizli model Oriana Correia Gomes ile Mart 2026’da İstanbul’da düzenlenen sade ancak anlam yüklü bir törenle evlenerek hayatının en özel imzasını attı. Peki, Bertuğ Yıldırım'ı eşi kimdir? Oriana Correia Gomes kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

BERTUĞ YILDIRIM'I EŞİ KİMDİR?

Bertuğ Yıldırım’ın eşi, Portekizli model ve sosyal medya içerik üreticisi Oriana Correia Gomes’tir. Genç futbolcunun bir süredir devam eden ilişkisini evlilikle taçlandırdığı Gomes, özellikle uluslararası güzellik yarışmalarındaki başarısı ve modellik kariyeriyle tanınmaktadır.

ORİANA CORREİA GOMES KİMDİR?

Oriana Correia Gomes, Portekiz asıllı bir model ve dijital içerik üreticisidir. Moda dünyasında yükselen isimler arasında gösterilen Gomes, aynı zamanda sosyal medyada aktif bir profil çizerek geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

Kariyerinde öne çıkan en önemli başarılarından biri, Miss Universe Spain finalistleri arasında yer almasıdır. Bu başarı, onun uluslararası platformda tanınırlığını artırmış ve modellik kariyerine önemli bir ivme kazandırmıştır.

ORİANA CORREİA GOMES KAÇ YAŞINDA?

Oriana Correia Gomes, 2003 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. 

ORİANA CORREİA GOMES NERELİ?

Oriana Correia Gomes, Portekiz asıllıdır. Avrupa moda dünyasında kendine yer edinmeye başlayan Gomes, uluslararası projelerde yer alarak kariyerini farklı ülkelerde de sürdürmektedir.

ORİANA CORREİA GOMES NE İŞ YAPIYOR?

Oriana Correia Gomes, profesyonel model ve dijital içerik üreticisi olarak çalışmaktadır. Moda sektöründe aktif rol alan Gomes, aynı zamanda sosyal medya platformlarında içerik üreterek geniş bir kitleye hitap etmektedir.

