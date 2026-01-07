Bernardo Silva Galatasaray'a gelecek mi?

Edinilen bilgilere göre Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bernardo Silva'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinden İngiltere, İtalya ve İspanya'dan birçok kulübün de yıldız futbolcu için devrede olduğu ifade edilirken, sarı-kırmızılı cephenin yapılan temaslarda belirli bir ilerleme sağladığı öne sürülüyor. Bu gelişmeler, "Bernardo Silva Galatasaray'a transfer olacak mı?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı.

GALATASARAY BERNARDO SILVA İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Transferde yıldız isimlere yönelen Galatasaray, Manchester City forması giyen Portekizli futbolcu Bernardo Silva'yı radarına aldı. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Leroy Sané transferinde uyguladığı bonservissiz hamleye benzer bir planı Silva için devreye sokmaya hazırlanıyor.

SARI-KIRMIZILILAR TEMASLARDA YOL ALDI

Galatasaray yönetimi, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcu için girişimlere başladı. Yapılan görüşmelerin ardından transfer sürecinde belirli bir mesafe kat edildiği ve temasların olumlu yönde ilerlediği ifade ediliyor.

AVRUPA DEVLERİ DE DEVREDE

Bernardo Silva'ya İngiltere, İtalya ve İspanya'dan birçok üst düzey kulübün ilgi gösterdiği biliniyor. Buna rağmen Galatasaray cephesinde transferin gerçekleşme ihtimaline dair güçlü bir beklenti oluştuğu, sarı-kırmızılıların süreci yakından ve kararlılıkla takip ettiği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Tecrübeli kanat oyuncusu, bu sezon Manchester City formasıyla 26 resmi karşılaşmada görev aldı. Bernardo Silva, söz konusu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.