Berke Özer neden yok, sakat mı, Berke Özer milli takıma çağrılmadı mı?

Milli takımın kaleci tercihleri, her kadro açıklamasında olduğu gibi bu kez de gündemin üst sıralarında yer aldı. Kadroda adı bulunmayan Berke Özer'in durumu ise taraftarlar tarafından en çok araştırılan konular arasına girdi. "Berke Özer milli takıma çağrılmadı mı?" ve "Berke Özer sakat mı?" sorularının yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

BERKE ÖZER NEDEN YOK?

Berke Özer'in milli takım kadrosunda yer almamasının nedeni belli oldu. Öğrenilen bilgilere göre genç kaleci, daha önceki bir milli takım kampında yaşanan disiplinsizlik nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Söz konusu olayın ayrıntıları ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

BERKE ÖZER SAKAT MI?

Berke Özer'in kadroda yer almamasının sakatlıkla bir ilgisi bulunmuyor. Kadro dışı kalma kararının, oyuncunun sağlık durumundan değil geçmiş kamp dönemindeki disiplin meselesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

BERKE ÖZER MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMADI MI?

Genç kaleci, bu dönem için açıklanan A Milli Takım kadrosuna davet edilmedi. Teknik heyetin kaleci tercihlerinde Berke Özer'e yer vermemesi, disiplin kurallarına verilen önemin bir göstergesi olarak yorumlandı.

TARAFTARLARIN GÖZÜ GELECEK KADROLARDA

Berke Özer'in önümüzdeki dönemde yeniden milli takım kadrosuna çağrılıp çağrılmayacağı merak konusu. Kulübündeki performansıyla dikkat çeken genç kalecinin, ilerleyen süreçte ay-yıldızlı formaya yeniden kavuşup kavuşmayacağı futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.