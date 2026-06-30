Berkcan Güven ile Manifest Sueda Ulucalı sevgili mi? Berkcan Güven ile Sueda Ulucalı fotoğraf mı paylaştı?

Sosyal medyada uzun süredir konuşulan Berkcan Güven ve Manifest üyesi Sueda Uluca cephesinden gelen son gelişme magazin gündemine damga vurdu. Birlikte görüntülendikleri iddia edilen karelerin paylaşılmasının ardından ikilinin ilişkisi yeniden merak konusu olurken, "Berkcan Güven ile Sueda Uluca sevgili mi?", "Birlikte fotoğraf mı paylaştılar?" ve "Aşk iddiaları doğru mu?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Berkcan Güven ile Sueda Uluca hakkında öne çıkan detaylar...

BERKCAN GÜVEN İLE SUEDA ULUCA SEVGİLİ Mİ?

Evet, sosyal medyada uzun süredir haklarında çıkan aşk iddialarıyla gündeme gelen Manifest üyesi Sueda Uluca ile rapçi Berkcan Güven (BEGE), son gelişmelerle birlikte ilişkilerini gizlemeyi bıraktıkları yönündeki yorumlarla yeniden gündeme geldi. İlk olarak 2025 yazında aynı arkadaş çevresinde görüntülenen ikili, daha sonra aynı mekânlardan yaptıkları paylaşımlar ve sosyal medya ipuçlarıyla magazin gündemine taşındı. Bir dönem ayrıldıkları konuşulan çiftin, 2026 yılında yeniden bir araya geldiği iddiaları güç kazandı.

BERKCAN GÜVEN İLE SUEDA ULUCA FOTOĞRAF MI PAYLAŞTI?

İkilinin kendi sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşımı bulunmuyor. Ancak Gossippastanew adlı magazin hesabının paylaştığı görüntülerde, Berkcan Güven ile Sueda Uluca'nın arkadaşlarının düğününe birlikte katıldığı ve yan yana çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan bu kareler, çiftin birlikte görüntülendiği ilk fotoğraflar olarak değerlendirildi ve "Artık ilişkilerini saklamıyorlar" yorumlarına neden oldu.

OLAY NEDİR?

Berkcan Güven ve Sueda Uluca'nın ilişkisi, yaklaşık bir yıldır sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. 2025 yılında başlayan aşk iddiaları, aynı mekânlardan yapılan paylaşımlar ve benzer zamanlarda yayınlanan hikâyelerle güçlenmişti. Daha sonra ayrıldıkları öne sürülen ikili, sosyal medyada karşılıklı "mirket" göndermeleriyle gündeme geldi.

2026 yılının mart ayında aynı restorandan paylaştıkları hikâyeler barıştıkları iddialarını yeniden alevlendirdi. Ardından Berkcan Güven'in Manifest konserine giderek Sueda Uluca için "GERÇEK DİVA SUEDA ULUCA" yazılı pankart açması ve bu pankartı evinde sergilemesi dikkat çekti. Son olarak arkadaşlarının düğününde birlikte görüntülenmeleriyle, ilişkilerini artık gizlemedikleri yönündeki yorumlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.