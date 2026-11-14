Berk Bakioğlu kimdir? Şifanur Gül’ün eşi Berk Bakioğlu kaç yaşında, nereli?

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Şifanur Gül ile oyuncu Berk Bakioğlu, 14 Kasım 2026'da ailelerinin ve yakın çevrelerinin katıldığı törenle nişanlandı. Çiftin mutluluklarını sosyal medya hesaplarından duyurmasının ardından Berk Bakioğlu'nun hayatı, yaşı, memleketi ve oyunculuk kariyeri merak konusu oldu. Peki, Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Şifanur Gül ile ne zaman evlenecek?

BERK BAKİOĞLU KİMDİR?

Berk Bakioğlu, televizyon dizileri ve sinema projelerinde rol alan Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine 2019 yılında yayımlanan Sevdim Seni Bir Kere dizisiyle başlayan Bakioğlu, daha sonra Hicran, Kardeşlerim, Taş Kağıt Makas ve Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Genç oyuncu, Şifanur Gül ile yaşadığı birliktelik ve çiftin nişanlanmasıyla da gündeme geldi.

BERK BAKİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Berk Bakioğlu, 13 Ocak 1999 tarihinde dünyaya geldi. 14 Kasım 2026 itibarıyla 27 yaşında olan oyuncu, Oğlak burcudur.

BERK BAKİOĞLU NERELİ?

Berk Bakioğlu, İstanbul doğumludur. Oyuncunun aslen Rize'nin Ardeşen ilçesinden olduğu biyografi kaynaklarında yer alıyor.

BERK BAKİOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Oyunculuk kariyerine 2019 yılında başlayan Berk Bakioğlu, farklı televizyon projelerinde çeşitli karakterleri canlandırdı. Rol aldığı yapımlar arasında şunlar bulunuyor:

Sevdim Seni Bir Kere (2019-2020): Yağız

Acemi Anneler (2020-2021): Kemal

Hicran (2022-2023): Emre Aksoy

Kardeşlerim (2023-2024): Ayaz Sönmez

Taş Kağıt Makas (2024): Arhan Efe Turan

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... (2025): Eren Yıldırım

Sakıncalı (2025): Ayaz Gökmen

Bakioğlu, 2023 yılında vizyona giren Roza filminde de Hasan karakterine hayat verdi.