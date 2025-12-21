TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, sadece ekran performansıyla değil, oyuncularının özel hayatıyla da magazin gündemini meşgul ediyor. Son dönemde dizinin başrol oyuncuları Berk Atan ve Gökçe Akyıldız'ın aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. Peki, Berk Atan ve Gökçe Akyıldız sevgili mi? Berk Atan kimdir? Gökçe Akyıldız kimdir? Detaylar...

BERK ATAN VE GÖKÇE AKYILDIZ SEVGİLİ Mİ?

Paris tatilinden dönen çift, havalimanında objektiflere yansıdı ve muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmadı. Bu görüntüler, çiftin gönül ilişkisini doğrular nitelikteydi.

Set arkadaşı olarak başlayan tanışıklık, dizideki uyumlarını özel hayata da taşıdı. Berk Atan ve Gökçe Akyıldız sevgili mi? sorusu artık sadece bir dedikodu değil, resmi bir gelişme olarak magazin haberlerine yansıdı. Gökçe Akyıldız, aşkın planlı olmadığını belirtirken, "Böyle planlamamıştık, sonra akışta…" sözleriyle duygularını dile getirdi. Berk Atan ise ailelerin henüz tanışmadığını, ilişkinin daha yeni olduğunu ifade etti.

BERK ATAN KİMDİR?

Berk Atan, TRT1 ekranlarının uzun soluklu dizisi Gönül Dağı'nda Taner karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Kariyerine genç yaşta başlayan Atan, oyunculuk yeteneği ve karizmasıyla kısa sürede sektörde dikkatleri üzerine çekti.

Profesyonel anlamda güçlü bir performans sergileyen Atan, hem dizideki rolü hem de özel hayatındaki gelişmelerle sürekli olarak gündemde kalıyor. Yeni aşkı Gökçe Akyıldız ile ilişkisi ise magazin takipçilerini oldukça heyecanlandırdı.

GÖKÇE AKYILDIZ KİMDİR?

Gökçe Akyıldız, son dönemde TRT1'in Gönül Dağı dizisine katılarak kariyerinde önemli bir adım attı. Dizide "Avukat Leyla" karakterini canlandıran Akyıldız, oyunculuk performansıyla kısa sürede izleyici tarafından sevildi.

Özel hayatında ise Gökçe Akyıldız, dizideki rol arkadaşı Berk Atan ile başlayan bir ilişkiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Paris tatilinden dönen çiftin havaalanında birlikte görüntülenmesi, aşklarını doğruladı ve kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Akyıldız, aşkın dizide başladığını ve planlanmamış bir şekilde geliştiğini dile getirdi.

GÖNÜL DAĞI SETİNDE AŞK BAŞLADI

Gönül Dağı dizisi oyuncuları Berk Atan ve Gökçe Akyıldız, dizideki karakterlerinin yakınlığı kadar gerçek hayatta da birbirlerine yakınlaştı. Set ortamı, oyuncular arasında doğal bir bağ oluşmasına olanak tanıdı ve bu bağ, romantik bir ilişkiye dönüştü.

Dizide uzun süredir Taner karakterini canlandıran Berk Atan ile dizinin yeni yüzlerinden Avukat Leyla'yı oynayan Gökçe Akyıldız'ın ilişkisi, Paris tatili sonrası medya tarafından belgeledi. Havalimanında birlikte görüntülenen çift, aşklarını gizlemeden soruları yanıtlayarak magazin dünyasına yeni bir çift olarak giriş yaptı.