Bergüzar Korel iğne ile mi zayıfladı, nasıl zayıfladı? Bergüzar Korel ne açıklama yaptı?

20 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Bergüzar Korel'in zayıflama yöntemi gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyada ortaya atılan zayıflama iğnesi iddialarına yanıt veren ünlü oyuncu, kilo verme sürecini nasıl geçirdiğini ve bu değişimi hangi yöntemlerle sağladığını anlattı. Bergüzar Korel'in açıklamaları ve sağlıklı yaşam sürecine ilişkin merak edilenler haberimizde.

BERGÜZAR KOREL İĞNE İLE Mİ ZAYIFLADI?

Hayır. Bergüzar Korel, zayıflama iğnesi kullandığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Ünlü oyuncu, verdiği kiloların herhangi bir iğne ya da benzeri yöntemle değil, düzenli beslenme ve spor sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.

BERGÜZAR KOREL NASIL ZAYIFLADI?

Bergüzar Korel, yaklaşık 20 kilo verdiğini ve bu değişimi sıkı bir beslenme programı ile düzenli antrenman sayesinde elde ettiğini açıkladı. Oyuncu, yaklaşık dört ay boyunca disiplinli şekilde diyet ve spor programını uyguladığını, bu süreçte spor hocaları ve diyetisyeninin desteğini aldığını belirtti.

BERGÜZAR KOREL NE AÇIKLAMA YAPTI?

Bergüzar Korel, zayıflama iğnesi kullandığı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca çok kilo alıp verdim ama ilk kez 4 aydır disiplinle, ful beslenme ve antrenman programıyla böyle bir değişim yaşadım. Spor hocalarımın, diyetisyenimin ve benim emeğimle oldu bu."

Bu açıklamayla birlikte kilo verme sürecinin tamamen sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve disiplinli yaşam tarzına dayandığını vurguladı.

BERGÜZAR KOREL KİMDİR?

Bergüzar Korel, 27 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncu, sunucu ve şarkıcıdır. Sanatçılar Hülya Darcan ile Tanju Korel'in kızıdır. 2009 yılında oyuncu Halit Ergenç ile evlenmiş, çiftin Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu olmuştur.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Korel, eğitim hayatı öncesinde profesyonel olarak voleybol oynadı. Oyunculuk kariyerine 1998 yılında Kırık Hayatlar dizisiyle başladı. Daha sonra Kurtlar Vadisi Irak filminde Leyla karakterini canlandırdı. Özellikle Binbir Gece dizisindeki Şehrazat Evliyaoğlu ve Karadayı dizisindeki Feride Şadoğlu karakterleriyle geniş kitleler tarafından tanındı ve başarılı performansıyla ödüller kazandı.