Beren Yeşilırmak kimdir, Beren Yeşilırmak kaç yaşında, evli mi, bekar mı, hangi takımda oynuyor?

Türk voleybolunun gelecek vadeden isimlerinden Beren Yeşilırmak, kariyerine genç yaşta başlayarak kısa sürede profesyonel seviyeye yükseldi. Sultanlar Ligi ve milli takım kadrolarında forma şansı bulan başarılı sporcu, hem potansiyeli hem de gelişimiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

BEREN YEŞİLIRMAK KİMDİR?

Beren Yeşilırmak, 1 Haziran 2005 tarihinde Mersin’de doğmuş Türk milli voleybolcudur. Pasör çaprazı pozisyonunda görev yapan genç sporcu, voleybola erken yaşta başlayarak kısa sürede milli takım seviyesine kadar yükselmiştir. Hücum gücü ve skorer kimliğiyle öne çıkan Yeşilırmak, genç yaşına rağmen önemli bir kariyer birikimine sahiptir.

KULÜP KARİYERİ

Beren Yeşilırmak kariyerine Galatasaray altyapısında başlamış ve burada uzun süre forma giymiştir. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Çukurova Belediyespor ve Zeren gibi kulüplerde oynayan genç oyuncu, İlbank formasıyla Sultanlar Ligi’nde kariyerine devam etmektedir. Çifte lisans dönemleriyle farklı takımlarda da tecrübe kazanmıştır.

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

Beren Yeşilırmak, alt yaş kategorilerinde Türkiye adına birçok başarı elde etmiştir. Avrupa şampiyonlukları, dünya ikinciliği ve Olimpik Yaz Festivali dereceleriyle dikkat çeken genç sporcu, milli takımın en önemli genç yetenekleri arasında yer almaktadır.

BİREYSEL BAŞARILARI

Genç pasör çaprazı, 2023 U19 Dünya Şampiyonası’nda ve 2024 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda “En İyi Pasör Çaprazı” seçilerek bireysel anlamda da büyük bir başarı elde etmiştir. Bu ödüller, onun uluslararası arenadaki potansiyelini ortaya koymuştur.

MİLLİ TAKIMDA GELECEK PLANLAMASI

Beren Yeşilırmak, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2026 Milletler Ligi geniş kadrosuna da davet edilerek önemli bir adım atmıştır. Genç yaşına rağmen milli takım planlamasında yer alması, Türk voleybolunun geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.