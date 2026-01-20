Berat Efe Parlar kimdir? Berat Efe Parlar kaç yaşında, nereli, nişanlandı mı?

Berat Efe Parlar, kariyeri ve projeleri kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Genç oyuncunun hayranları, doğum yeri, yaşı ve yakın zamanda gündeme gelen gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Parlar kimdir ve son dönemde neler yaşandı? Detaylar haberin ilerleyen bölümünde…

BERAT EFE PARLAR KİMDİR?

Berat Efe Parlar, 14 Ekim 2004 doğumlu Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine reklam filmleriyle başlamış, 2009 yılında "Melekler Korusun" dizisinde aldığı rol ile televizyon dünyasına adım atmıştır. Parlar, özellikle "İftarlık Gazoz" filmiyle başrol deneyimi yaşamış ve sonrasında hem sinema hem de dizi projelerinde dikkat çeken performanslar sergilemiştir.

BERAT EFE PARLAR KAÇ YAŞINDA?

Berat Efe Parlar, 14 Ekim 2004 doğumlu olduğundan 20 Ocak 2026 itibarıyla 21 yaşındadır.

BERAT EFE PARLAR NERELİ?

Berat Efe Parlar, İstanbul doğumludur.

BERAT EFE PARLAR'IN KARİYERİ

Televizyon: 2009 yılında "Melekler Korusun" ile başlayan televizyon kariyerinde "Poyraz Karayel", "Familya", "Tozkoparan İskender" gibi dizilerde rol aldı.

Sinema : "İftarlık Gazoz", "Bücür", "Bizim Köyün Şarkısı", "Can Dostlar", "Afacanlar: İş Başa Düştü", "Gamonya: Hayaller Ülkesi" ve "Aşkın Saati: 19.03" gibi filmlerde başrol veya yardımcı rollerde yer aldı. 2026'da vizyona girmesi planlanan "Kardeş Takımı 3"te başrol oynayacak.

İnternet ve Dijital Platformlar: 2023'ten itibaren "Tozkoparan İskender: Gölge" ve "Eyvah! Ramazan Bey" gibi projelerde de performans sergileyerek dijital platformlarda da boy gösterdi.

Berat Efe Parlar, genç yaşına rağmen hem televizyon, sinema hem de dijital platformlarda geniş bir yelpazede projelerde yer alarak yeteneğini kanıtlamış bir oyuncudur.