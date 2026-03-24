Benzine motorine ne zaman zam gelecek, zam bekleniyor mu? Mazota, akaryakıta zam var mı?

Akaryakıt fiyatlarında zam dalgası sürüyor. Son günlerde peş peşe yapılan artışlar pompaya yansıdı. Petrol piyasasında yaşanan dalgalanmaların ardından akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. Üst üste gelen zamlar, benzin başta olmak üzere tüm ürün gruplarında etkisini gösterdi.

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Akaryakıt fiyatlarında son günlerde dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Benzinin litre fiyatına 43 kuruşluk artış yapılmasının ardından, çarşamba gecesi itibarıyla 80 kuruşluk yeni bir zam daha yürürlüğe girmişti. Kısa zaman aralığında yapılan bu iki artış, fiyat tabelalarının yeniden değişmesine neden oldu ve benzin fiyatları yukarı yönlü bir seyir izledi.

Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş ve ardından gelen geri çekilmelere rağmen, tedarik sürecinde yaşanan sıkıntılar fiyatlara yansıdı. Bu gelişmeler yalnızca benzini değil, motorin ve LPG fiyatlarını da etkiledi. Üç büyük şehirdeki güncel fiyatlar incelendiğinde, ürün grupları arasında benzer seviyelerin korunduğu görülüyor.

BENZİNE NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Benzin fiyatlarında son zam çarşamba gecesinden itibaren yürürlüğe girdi. Dün yapılan 43 kuruşluk artışın ardından gelen 80 kuruşluk yeni zam, kısa sürede ikinci fiyat değişikliği olarak kayıtlara geçti. Bu artışlarla birlikte benzin fiyatları yeniden yükseldi ve şehir bazlı fiyatlar güncellendi.

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 61.11 TL olarak belirlenirken, Anadolu Yakası’nda bu rakam 60.95 TL seviyesinde yer aldı. Ankara’da 62.07 TL, İzmir’de ise 62.35 TL olarak satışa sunulan benzin fiyatları, üç büyük şehirde birbirine yakın seviyelerde bulunuyor.

MOTORİNE NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Motorin fiyatları da küresel gelişmelerden etkilenen ürünler arasında yer aldı. Petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar ve tedarik zincirindeki sorunlar motorin fiyatlarına da yansıdı. Benzinle birlikte motorin ve LPG fiyatlarında da güncellemeler yapıldı.

İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin litre fiyatı 65.28 TL, Anadolu Yakası’nda ise 65.12 TL olarak belirlendi. Ankara’da motorin 66.39 TL’den satılırken, İzmir’de bu rakam 66.67 TL seviyesine ulaştı. Şehirler arasındaki fiyat farklarının sınırlı olduğu ve benzer seviyelerin korunduğu görüldü.