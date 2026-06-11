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Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı? 12 Haziran benzin motorin akaryakıt fiyatları!

Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı? 12 Haziran benzin motorin akaryakıt fiyatları!
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12 Haziran bu gece akaryakıta, benzine zam var mı son dakika sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman gelecek? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatları her gün gece yarısından sonra düzenlenmekte. İşte benzine, motorine, mazota, LPG'ye zam ve indirim var mı, varsa ne zaman? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

Benzine, mazota, motorine indirim gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

11.06.2026 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 62,96 TL

Motorin TL/lt: 66,30 TL

Fuel Oil TL/Kg: 46,99 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.   

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFiliz Kodaman:

rabbim bizi bu musibetten korusun her gün bir pahalılık haberi çıkıyo hiç kimse fikirleri dinlenmiyo sadece bir kaç kişinin cebine dolma oluyo bu haksızlık da bir nokta gelir inşallah

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Haber YorumlarıMurat Psn:

haberde tam olarak açıklanmamış ama anladığım kadarıyla dolar kuruna bağlı olarak fiyatlar belirleniyor daha detaylı bilgi verilmesi gerekirdi hani o kadar yazıldığı halde sonunda ne zam var ne indirim var belli değil tam çöplenmiş yazı bence

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Haber YorumlarıMuhlis Demir:

benzin 62.96 ya çıkmış vay be bu da ne biçim fiyat artık araç tutmak imkansız hale geldi ya neyse bakalım yarın ne olacak

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