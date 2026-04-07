Bengü neden gözaltına alındı? Şarkıcı Bengü Erden kimdir, kaç yaşında, evli mi?

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 7 Nisan 2026 sabahı yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Ünlü şarkıcı Bengü (Erden) de bu operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Peki, Bengü gözaltına neden gözaltına alındı? Bengü Erden kimdir, kaç yaşında, evli mi? Detaylar...

BENGÜ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’yle koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara” yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen aşağıda isimleri yazılı şüpheliler hakkında, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri icra edilmiş olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir.”

Gözaltına alınan diğer ünlü isimler arasında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Davarcı (Mosso), Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan yer alıyor.

BENGÜ ERDEN KİMDİR?

Profesyonel müzik kariyerine ünlü sanatçı Kenan Doğulu’nun vokalistliğini yaparak başladı. 2000’li yıllardan itibaren kendi albümleriyle geniş kitlelere ulaşan Bengü, özellikle “Korkma Kalbim”, “Saygımdan” ve “İki Melek” gibi hit şarkılarla pop müzikte kalıcı bir yer edindi. Güçlü sahne performansı ve etkileyici sesi sayesinde uzun yıllardır müzik listelerinde yer almaya devam ediyor.

BENGÜ ERDEN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Bengü Erden, 2 Nisan 1979 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 47 yaşındadır. İzmir asıllı sanatçı, genç yaşlardan itibaren müzikle tanışmış ve Türkiye pop müziğinin sevilen isimlerinden biri haline gelmiştir.

BENGÜ ERDEN EVLİ Mİ?

Bengü’nün özel hayatı da hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Ünlü şarkıcı, 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu dünyaya geldi.