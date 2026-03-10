Ben Gvir öldü mü, yaşıyor mu, İtamar Ben Gvir kimdir?

İsrail'in aşırı sağcı siyasetçilerinden Itamar Ben-Gvir, 1976 doğumlu bir avukat ve Otzma Yehudit partisinin lideri olarak ülke siyasetinin gündemindeki yerini koruyor. Son dönemde İran- İsrail çatışması bağlamında hakkında çıkan "öldü" iddiaları sosyal medyada konuşulsa da, Ben-Gvir'in resmi olarak hayatta olduğu ve Ulusal Güvenlik Bakanı olarak görevini sürdürdüğü yönünde doğrulanmış bilgiler bulunuyor.

İRAN-İSRAİL GERGİNLİĞİ 11. GÜNDE

İsrail'in ABD desteğiyle İran hedeflerine düzenlediği saldırılardan bu yana 11 gün geçti. Bu süreçte, İran'ın olası misillemeleriyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi ve bölgedeki gerilim yeniden tırmandı.

NETANYAHU VE BEN-GVİR HAKKINDA ŞOK İDDİALAR

Sosyal medyada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İran tarafından hedef alındığı yönünde çeşitli iddialar dolaşıyor. Netanyahu'nun video paylaşım sıklığının düşmesi, bu söylentileri güçlendirdi.

ESKİ İSTİHBARAT SUBAYINDAN İDDİA

ABD eski istihbarat subayı Scott Ritter, yaptığı açıklamada, İran'ın Netanyahu'nun kardeşi Iddo Netanyahu'nun evini hedef aldığını öne sürdü. Iddo Netanyahu'nun sağlık durumu hakkında net bir bilgi bulunmuyor ve saatlerdir kendisinden haber alınamıyor.

AŞIRI SAĞCI BEN-GVİR'İN DURUMU BELİRSİZ

İngiliz medyasında, Ben-Gvir'in küçük bir "araba kazasına" karıştığına dair doğrulanmamış haberler yer alırken, bazı sosyal medya paylaşımları onun da saldırılarda zarar gördüğünü iddia ediyor. Resmî kaynaklardan bu iddialara dair doğrulama gelmedi.

NETANYAHU'NUN PAYLAŞIMLARI DURDU

Başbakan Netanyahu, normalde günlük olarak paylaştığı videolu içeriklerini son dört gündür paylaşmadı. Bu durum, gözlemciler tarafından şüphe uyandırıyor ve sosyal medyada tartışma konusu oldu.

ÜST DÜZEY ZİYARETLER İPTAL EDİLDİ

İsrail'e planlanan bazı üst düzey ziyaretler, bölgedeki belirsizlik nedeniyle iptal edildi. ABD'den Jared Kushner ve Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'un ziyaretleri askıya alındı.

FRANSA'DAN İTİDAL ÇAĞRISI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimin bölgesel bir felakete dönüşmemesi için itidal çağrısında bulundu. Macron, İsrail'in kara operasyonlarını stratejik bir hata olarak değerlendirdi.

İSRAİL ASKERLERİ VE SİVİLLER ZARAR GÖRDÜ

Hizbullah'ın misilleme saldırıları sonucunda 8 İsrailli asker yaralandı. Ayrıca İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in oğlu da saldırılardan etkilendi. İsrail yetkilileri, yaralıların ve askerlerin yanında olduklarını açıkladı.

ARAP BASININDA YENİ İDDİALAR

Arap medyasında, İsrail Gizli İstihbarat Teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea'nın İran saldırılarında öldüğü iddia edildi. Bazı sosyal medya paylaşımları, Barnea'nın balistik füze saldırısıyla yaşamını yitirdiğini öne sürdü. Bu iddialar henüz resmî kaynaklarca doğrulanmadı.