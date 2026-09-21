Belçika Türkiye maçı ne zaman, nerede, hangi statta oynanacak?

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A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika ile karşı karşıya geleceği maçın tarihi ve oynanacağı stat belli oldu. Belçika Türkiye maçı, 2 Ekim 2026 Cuma günü Liège kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı ve maçın oynanacağı stat futbolseverler tarafından araştırılıyor.

BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Millî Takımımızın heyecan dolu mücadelesi 2 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşecek. Karşılaşma, Türkiye saati ile 21.45’te başlama düdüğüyle start alacak.

BELÇİKA TÜRKİYE MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Kritik deplasman mücadelesi Belçika'nın Liège kentinde düzenlenecek. İki milli takım, Liège kentinde bulunan Maurice Dufrasne Stadyumu çimlerinde kozlarını paylaşacak.

ÖZET MAÇ BİLGİLERİ

Detay : Bilgi

Maç : Belçika - Türkiye

Tarih : 2 Ekim 2026

Saat : 21.45 (TSİ)

Şehir : Liège, Belçika

Stadyum : Maurice Dufrasne Stadyumu