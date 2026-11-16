Belçika İtalya maçı kaç kaç bitti? Uluslar Ligi'nde çeyrek finale kim çıktı?

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Belçika, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un son maçında 15 Kasım 2026 Pazar akşamı Brüksel'de İtalya'yı 4-1 yendi. Maça kötü başlayan ev sahibi, 11. dakikada Francesco Pio Esposito'nun golüyle geriye düştükten sonra ilk yarıda 11 dakika içinde üç gol bulup skoru çevirdi ve 80. dakikada farkı üçe çıkardı. Belçika çeyrek finale yükseldi. İtalya elendi.

BELÇİKA İTALYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 4-1 bitti. Belçika soyunma odasına da 3-1 önde girmişti, yani ikinci yarıda iki takımdan yalnız biri gol bulabildi.

GOLLERİ KİM ATTI?

İlk golü 11. dakikada İtalya attı: Pio Esposito, Michael Kayode'nin ortasıyla gelen topun yönünü değiştirip ağlara gönderdi. Belçika'nın cevabı dört dakika sonra geldi ve Maxim De Cuyper, Charles De Ketelaere'nin pasıyla skoru 1-1'e getirdi. 22. dakikada Gianluigi Donnarumma'nın çıkardığı topu Nathan Ngoy tamamladı. Dört dakika sonra Jérémy Doku, yine De Ketelaere'den aldığı topla tek başına ilerleyip 3-1'i yazdı.

Son gol 80. dakikada geldi. Kevin De Bruyne'nin başlattığı kontra atağı Diego Moreira gole çevirdi ve skor 4-1 oldu. İtalya maçın son dakikalarında penaltı kazandı ama Esposito bu penaltıyı gole çeviremedi.

ULUSLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALE KİM ÇIKTI?

Gruptan Fransa ve Belçika çıktı. Fransa aynı akşam Türkiye'yi 2-1 yenip grubu lider bitirdi; Belçika ise puanını 12'ye çıkararak ikinci sırayı aldı.

İtalya grubu üçüncü tamamladı. Fransa'nın Türkiye karşısındaki galibiyeti de İtalya'nın tur ihtimalini bitiren sonuçlardan biri oldu.

BELÇİKA VE İTALYA İÇİN SIRADA NE VAR?

Belçika, 2026-27 UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde oynayacak. Rakibi UEFA'nın kura çekimiyle belli olacak. İtalya ise bu sezon Uluslar Ligi'ne grup aşamasında veda etti.