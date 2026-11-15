Belçika İtalya CANLI İZLE (A Spor) Belçika İtalya maçı hangi kanalda?

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UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile İtalya arasındaki karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın bilgilerini araştırıyor. 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Peki, Belçika-İtalya maçı hangi kanalda, internetten nasıl izlenir? Belçika İtalya canlı izle! A Spor canlı izle! İşte A Spor canlı yayın ekranı ve karşılaşmanın detayları…

BELÇİKA-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynanacak Belçika-İtalya karşılaşması A Spor kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyonlarından A Spor'u açarak takip edebilecek.

BELÇİKA-İTALYA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Belçika-İtalya maçını internet üzerinden canlı izlemek isteyenler, A Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını kullanabilir. Bilgisayar, cep telefonu ve tablet üzerinden erişilebilen yayın ekranı sayesinde karşılaşma çevrim içi takip edilebilir.

Resmi yayın sayfasına girerek A Spor'un canlı yayın ekranına ulaşabilirsiniz. Yayına erişimde sorun yaşanması halinde internet bağlantısının kontrol edilmesi ve sayfanın yenilenmesi öneriliyor. Görüntü kalitesi bağlantı hızına ve kullanılan cihaza göre değişebilir.

BELÇİKA-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belçika-İtalya karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un son hafta mücadelesi Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanacak.

Maç: Belçika-İtalya

Tarih: 15 Kasım 2026 Pazar

Saat: 22.45

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Grup: A Ligi 1. Grup

Stadyum: Kral Baudouin Stadyumu

Şehir: Brüksel

Yayıncı kanal: A Spor

Yayın: Canlı ve şifresiz

A SPOR UYDU FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

Belçika-İtalya maçını televizyonundan izlemek isteyenler, A Spor kanalını uydu üzerinden de takip edebilir. Türksat 4A uydusu üzerinden A Spor yayınına ulaşmak için kullanılan frekans bilgileri şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 27500

FEC: 5/6

Uydu alıcısının manuel kanal arama bölümüne frekans bilgileri girilerek kanal taraması yapılabilir. Frekans değerlerinin güncel kanal ayarlarıyla karşılaştırılması önerilir.

BELÇİKA-İTALYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Belçika-İtalya karşılaşması A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyonlarından veya A Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın ekranından ücretsiz takip edebilecek.