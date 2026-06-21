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Belçika İran CANLI izleme linki var mı, Dünya Kupası Belçika İran maçı hangi kanalda?

Belçika İran CANLI izleme linki var mı, Dünya Kupası Belçika İran maçı hangi kanalda?
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Belçika - İran maçı canlı izleme linki var mı ve Dünya Kupası’nda hangi kanalda yayınlanacağı sorusu futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında oynanan kritik karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, maçın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı ve hangi platformdan izlenebileceğini merak ediyor.

Belçika - İran maçı için “canlı izleme linki var mı, hangi kanalda yayınlanıyor?” sorusu gündemdeki yerini korurken, karşılaşmanın Türkiye’de yayın bilgileri ve dijital izleme seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Dünya Kupası heyecanı devam ederken bu önemli maçın yayın detayları da en çok aranan başlıklar arasında bulunuyor.

BELÇİKA - İRAN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak Belçika ile İran karşılaşması 21 Haziran 2026 Pazar günü sahne alacak. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadele, turnuvanın kritik maçlarından biri olarak dikkat çekiyor.

BELÇİKA - İRAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Belçika - İran maçı saat 22:00’de başlayacak. Karşılaşmanın akşam saatlerine denk gelmesi nedeniyle yoğun bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmesi bekleniyor.

BELÇİKA - İRAN MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Mücadele, Amerika Birleşik Devletleri’nin Inglewood kentinde bulunan SoFi Stadyumu’nda oynanacak. Modern yapısıyla bilinen stadyum, Dünya Kupası karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor.

BELÇİKA - İRAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Belçika ile İran arasındaki Dünya Kupası karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Ayrıca Azerbaycan yayıncısı İçtimai TV üzerinden de izlenebilecek.

TRT 1 CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, Türkiye’de birçok platform üzerinden erişilebiliyor. Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden izlenebilen TRT 1, Türksat uydusu ve internet yayınıyla da futbolseverlere ulaşıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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