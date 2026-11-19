2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM takvimine uygun olarak 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebiliyor. Çarşı ve mahalle bekçisi alımları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılıyor. Bekçi alımlarına ilişkin mevcut düzenlemede temel şartlar arasında KPSS puanı yer almıyor. Adaylar yazılı sınav, fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarıyla değerlendiriliyor. Yeni bekçi alımına ilişkin başvuru tarihi ve kontenjan ise henüz açıklanmadı. Bekçi alımı ne zaman, KPSS şartı var mı, yaş sınırı kaç ve başvuru şartları neler soruları adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte bekçi alımına ilişkin tüm detaylar.

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Yeni bekçi alımına ilişkin başvuru tarihi ve kontenjan henüz açıklanmadı. Alım ilanı yayımlandığında duyuru, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi pa.edu.tr üzerinden yapılacak.

BEKÇİ ALIMINDA KPSS ŞARTI VAR MI?

Bekçi alımlarına ilişkin mevcut düzenlemede temel başvuru şartları arasında KPSS puanı bulunmuyor. Bu nedenle 2026 KPSS P94 puanı, bekçi alımlarında doğrudan bir şart olarak aranmıyor. Yeni ilanda farklı bir düzenleme yapılması halinde bu durum ilan metninde belirtilecek.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Önceki bekçi alımlarında aranan başlıca şartlar şunlar oldu:

Türk vatandaşı olmak

En az lise ya da dengi okul mezunu olmak

Sınavın yapılacağı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 31 yaşını doldurmamış olmak

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak

Başvurulan ilde son bir yıldır ikamet ediyor olmak

Önceki alımlarda belirlenen boy ve vücut kitle indeksi şartlarını taşımak

BEKÇİ ALIMINDA HANGİ AŞAMALAR VAR?

Bekçi alımlarında adaylar sağlık kontrolünün ardından yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi ve mülakat aşamalarından geçiyor. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar, eğitimin ardından görevlerine başlıyor.

KPSS P94 PUANI İLE HANGİ KADROLARA BAŞVURULABİLİR?

Lise mezunları KPSS P94 puanlarıyla destek personeli, teknisyen, hemşire, aşçı, şoför, güvenlik görevlisi ve hizmetli gibi kadrolara yapılan merkezi yerleştirmelere ve kurum alımlarına başvurabiliyor.