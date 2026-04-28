Bedri Güntay kimdir? Pelin Karahan'ın eski eşi Bedri Güntay kaç yaşında, nereli?

İş dünyasında yürüttüğü görevlerle tanınan Bedri Güntay, son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla yeniden gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Oyuncu Pelin Karahan ile olan evliliğiyle de bilinen Güntay hakkında “kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları merak konusu olurken, hayatına dair detaylar araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BEDRİ GÜNTAY KİMDİR?

Bedri Güntay, iş dünyasında görev yapan bir yöneticidir. 2014 yılında oyuncu Pelin Karahan ile evlenmiştir ve bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır.

BEDRİ GÜNTAY KAÇ YAŞINDA?

1984 doğumlu olan Bedri Güntay, 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

BEDRİ GÜNTAY NERELİ?

Türkiye’de doğduğu ve eğitimini Türkiye’de tamamladığı bilinmektedir.

BEDRİ GÜNTAY’IN KARİYERİ

Bedri Güntay, üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. İş dünyasında aktif olarak yer alan Güntay, Candemir Holding bünyesinde CEO olarak görev yapmaktadır. İş hayatında yönetici pozisyonunda bulunan Güntay, kurumsal yönetim alanında faaliyet göstermektedir.